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Escándalo tras el Mundial: FBI incauta los teléfonos de “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la AFA en Estados Unidos

El operativo se realizó en el aeropuerto de Nueva York, antes de que la delegación argentina emprendiera su regreso a Buenos Aires tras su participación en la Copa del Mundo.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / Jean Catuffe

Un nuevo lío sacude al fútbol argentino. La Justicia de Estados Unidos incautó el teléfono celular del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y los dispositivos de otros altos dirigentes de la entidad trasandina antes de su regreso a Buenos Aires tras la final del Mundial 2026 ante España.

Según la información entregada por Infobae, el procedimiento se realizó por agentes del FBI en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, poco antes de que la delegación argentina emprendiera su regreso al país luego de obtener el segundo lugar en la Copa del Mundo.

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El operativo provocó que la salida del vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas se retrasara por más de dos horas. Durante la intervención, la policía federal estadounidense exigió la entrega de celulares y otros aparatos electrónicos.

Además de Tapia, el procedimiento alcanzó a otros altos dirigentes de la AFA, entre ellos Luciano Nakis, uno de los colaboradores más cercanos al presidente del organismo, Fernando Isla Casares y Jorge Miadosqui.

La incautación se enmarca en una investigación que busca esclarecer la estructura financiera y los contratos comerciales de la AFA en Estados Unidos. En ese contexto, Claudio “Chiqui” Tapia fue citado a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

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