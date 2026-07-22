Extienden plazo para la inscripción a la PAES 2026 por emergencia climática: conoce la nueva fecha / CBA

El Comité Técnico de Acceso anunció la extensión extraordinaria del plazo de inscripción para la PAES Regular 2026 debido a la emergencia climática que afecta a distintas zonas del país.

Con la medida, los postulantes de todo Chile podrán completar el proceso hasta las 13:00 horas del lunes 27 de julio, con el objetivo de evitar que problemas de conectividad o la suspensión de clases impidan participar del proceso.

Quienes aún no se inscriben deberán ingresar al portal de Acceso Mineduc o del DEMRE, completar el formulario, seleccionar la sede donde rendirán las pruebas y descargar su Tarjeta de Identificación para verificar que la inscripción quedó correctamente realizada.

La PAES Regular 2026 se aplicará los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, mientras que los resultados se publicarán el 4 de enero de 2027, dando inicio al proceso de postulación a las universidades.

¿Qué pruebas deben inscribir?

Los estudiantes que actualmente cursan 4° medio deben registrar obligatoriamente las pruebas de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (M1).

Además, deben seleccionar al menos una prueba electiva entre Ciencias o Historia y Ciencias Sociales, y agregar Competencia Matemática 2 (M2) si la carrera a la que desean postular la exige.

En tanto, quienes egresaron de enseñanza media en años anteriores podrán inscribir entre una y cinco pruebas.