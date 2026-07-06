Entrevista a Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) - ADN Hoy

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, analizó en conversación con ADN Hoy el complejo momento de la economía chilena, marcado por una sucesión de cifras débiles, bajo crecimiento, alta desocupación y el debate político por la llamada megarreforma del Gobierno.

Consultada por el principal problema económico del país, la líder gremial sostuvo que Chile enfrenta una debilidad que viene de largo plazo. “Hemos visto una sucesión de malos números económicos, una desaceleración que se venía observando desde el segundo semestre del año pasado”, señaló.

En esa línea, advirtió que “cuando uno observa que el desempleo lleva más de tres años en niveles bastante altos respecto a lo histórico que presentaba Chile, uno se da cuenta que la debilidad es bastante estructural y de larga data”.

CPC respalda foco tributario de la megarreforma, pero pide medidas de corto plazo

Respecto de la megarreforma, que contempla entre sus ejes una rebaja del impuesto corporativo y mayores plazos de invariabilidad, Jiménez afirmó que el Ejecutivo ha puesto buena parte de sus fichas en ese proyecto “con razón”.

Según dijo, durante las conversaciones sostenidas en campaña con distintos equipos económicos, “el diagnóstico era el mismo: el objetivo de volver a recuperar crecimiento, de atraer inversiones y aumentar la creación de empleos formales”.

Sin embargo, aclaró que el acuerdo en el diagnóstico no implica consenso sobre las recetas. “Eso no significa que las políticas para conseguir eso estén consensuadas”, dijo, apuntando al debate que se dará en el Congreso. Aun así, defendió el contenido general del proyecto: “Esa ley recoge varias de las propuestas que nosotros también venimos empujando hace tiempo. El tema tributario es clave”.

La presidenta de la CPC también respondió a los cuestionamientos por el eventual impacto fiscal de una rebaja de impuestos sin compensaciones directas. En ese punto, fue enfática: “Este es un proyecto cuyo objeto no es recaudatorio”. Luego agregó que la iniciativa “apunta al corazón de este diagnóstico consensuado de que hay que aumentar el crecimiento de la inversión” y remarcó que “las compensaciones tienen que venir por otra vía y no seguir aumentando la carga tributaria, porque si no vamos a seguir estancados en este 2%”.

Sobre la reducción del impuesto corporativo desde 27% a 23%, Jiménez evitó hablar de una posición “intransable”, pero defendió la lógica técnica detrás del número. “No es que sea un número mágico, esto es un promedio”, explicó, en referencia a los países de la OCDE. Además, subrayó que “los capitales son móviles y buscan dónde es más atractivo invertir”, por lo que llamó a avanzar también en facilitación regulatoria y en cambios al sistema de evaluación ambiental, concesiones marítimas y Consejo de Monumentos Nacionales.

Situación económica en Chile

De cara al segundo semestre, Jiménez estimó que podrían verse señales de mejoría por el ingreso de nuevos proyectos de inversión y el avance de iniciativas destrabadas. Aun así, fue cautelosa con el crecimiento anual: “Pensar que la economía va a crecer sobre 1,5% es difícil”. En esa línea, planteó que “se tienen que tomar medidas de corto plazo para abordar la altísima tasa de desempleo”.

La líder empresarial también abordó la situación de la construcción, sector que, según dijo, se ha visto afectado por la postergación de compras de vivienda. “Ha habido harto desistimiento de compras de vivienda”, afirmó, añadiendo que este rubro es clave porque “si hay algo que es intensivo en mano de obra, es justamente la construcción”.

Finalmente, Jiménez se refirió al estudio de la CPC sobre economías ilícitas y advirtió que el fenómeno va mucho más allá del comercio ambulante. “Esto aqueja a las más variadas industrias”, dijo, mencionando productos falsificados, créditos informales, extorsiones, juegos online y robos de materias primas.

Según estimó, “llegamos a una cifra que es, a lo menos, 5.700 millones de dólares al año, y eso tiene un costo fiscal de menor recaudación de 1.500 millones de dólares al año”.