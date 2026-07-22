Asociación de Gobernadores critica “reiterada conducta irrespetuosa” de Poduje tras cruce con gobernador de Coquimbo

La Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) expresó su malestar por las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, contra el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, en el marco de la emergencia por el sistema frontal.

La controversia surgió luego de que Juliá afirmara, en conversación con el medio local Mi Radio LS, que “hoy tuvimos dos ministros que no le avisaron a nadie que venían. Yo me enteré por la prensa. Me parece impresentable que vengan a sacarse fotos cuando la gente espera soluciones y coordinación”.

Iván Poduje | Agencia UNO Ampliar

Uno de los aludidos, el ministro Poduje, respondió a través de un video publicado en sus redes sociales. “Escuchaba al gobernador y quiero decirle que acá nadie se está sacando fotos. Nosotros vinimos a trabajar”, señaló.

“Nosotros le informamos; si no fue el canal adecuado, lo lamentamos (...) En Senapred, usted puede venir al tiro si quiere y acá nadie está sacando fotos”, agregó.

“Malas prácticas de descalificaciones”

En defensa de la autoridad regional, la Agorechi emitió un comunicado en el que expresó su “profundo malestar” por las declaraciones de Poduje contra Juliá, “mientras afrontaba las complejas emergencias que vive la región”.

Asimismo, criticaron su “reiterada conducta irrespetuosa del ministro”, quien, añadieron, “busca normalizar que la falta de respeto y la descalificación por redes sociales sean la forma de relacionarse”.

“En el rol de funcionario de confianza del Presidente, el ministro Poduje debiera colaborar, articular y sumarse al trabajo que desarrollan autoridades comunales y regionales electas por la ciudadanía y no aprovecharse de una situación de emergencia para construir conflictos artificiales”, agregaron los gobernadores.