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Adelantan amistoso de La Roja ante una de las revelaciones del Mundial 2026 para la próxima fecha FIFA

La selección chilena tendrá una apretada agenda en septiembre y octubre, enfrentando a los tres países organizadores de la Copa del Mundo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / DeFodi Images

Ya se acabó el Mundial 2026 y, con ello, habrá un pequeño descanso del fútbol de selecciones, aunque realmente no será tan largo y dará la oportunidad para volver a La Roja en los terrenos de juego.

Esto, porque en la fecha FIFA de septiembre y octubre, la selección chilena volverá a la acción con partidos ante importantes rivales mundialistas.

Fue el propio Felipe Correa, gerente de selecciones de Chile, quien confirmó la gira norteamericana para el elenco nacional que, a falta de confirmación oficial, ya tiene tres amistosos definidos.

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Los primeros serán el 26 y 29 de septiembre, ante Canadá y Estados Unidos, respectivamente. Ambos, organizadores del Mundial 2026 ya finalizado.

Además, también se había señalado un duelo de preparación ante México para el día 6 de octubre, el cual, comienza a tomar mucha más fuerza, ya que desde la prensa azteca, también anticipan este compromiso.

Fue el reporte de Medio Tiempo el que aseguró que la Federación Mexicana de Fútbol tiene negociaciones muy avanzadas para concretar el amistoso ante Chile, el cual sumarán a su agenda, que también contempla choques ante Colombia, Perú y Estados Unidos.

En el caso de La Roja, también estaría a la espera de concretar un cuarto amistoso, el cual se jugaría el 3 de octubre.

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