Francia aprueba histórica prohibición: menores de 15 años no podrán abrir cuentas en redes sociales

Golpe a TikTok, Instagram y Facebook: Francia restringirá su uso a menores de 15 años

Francia dio un paso inédito en Europa. El Parlamento aprobó una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que busca reducir el impacto que estas plataformas pueden tener en la salud mental.

Con esta decisión, el país se convierte en el primero de Europa en avanzar con una restricción de este tipo, siguiendo el camino iniciado por Australia, donde ya rige una prohibición similar para menores de 16 años.

La normativa impedirá que los menores de 15 años puedan crear cuentas en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube, mientras que las empresas tecnológicas deberán implementar mecanismos para verificar la edad de sus usuarios.

La iniciativa fue impulsada durante el segundo mandato del presidente Emmanuel Macron y recibió el respaldo de ambas cámaras del Parlamento.

Además, el proyecto también contempla restringir el uso de teléfonos celulares en los institutos, una medida que recientemente se ha instaurado en Chile.

El proyecto aún deberá superar una revisión constitucional antes de entrar en vigor. La intención del gobierno francés es que la ley comience a aplicarse con el inicio del próximo año escolar, previsto para septiembre.

La futura normativa no afectará a plataformas con fines educativos o científicos, como enciclopedias y directorios especializados, que seguirán siendo accesibles para los menores.