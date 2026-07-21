Temporal en Chile: revisa los cortes en la Ruta 5 Norte por las lluvias del sistema frontal
El avance del temporal, que ya deja una decena de fallecidos, volvió a forzar la detención de las actividades formativas desde el nivel parvulario hasta la enseñanza media.
El paso del violento sistema frontal ha generado una crisis de conectividad sin precedentes recientes en la zona centro-norte del país. A raíz de los desbordes de ríos y la activación de múltiples quebradas, las principales vías de transporte terrestre han sufrido severos daños estructurales, forzando a las concesionarias a implementar cortes totales de tránsito y operativos de evacuación de emergencia.
El escenario más crítico se registra en la Ruta 5 Norte, administrada en su tramo interregional por la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo. La empresa confirmó un corte total en ambos sentidos entre las comunas de La Serena y Vallenar (kilómetros 499 y 657), producto de socavones y un desprendimiento de masa de gran magnitud que sepultó ambas calzadas.
Revisa también:
Ruta 5 Norte (Región de Coquimbo): Tránsito suspendido en tramo La Serena, sector del Puente Juan Soldado (km 504), Caleta Los Hornos y Punta Colorada, debido a desbordes y socavones.
Tramo La Serena – Vallenar (Corte Total):
- Kilómetros 499 al 657: Suspensión completa del tránsito en ambos sentidos. Los derrumbes y deslizamientos de masa más graves se localizan en los kilómetros 499 y 504, afectando ambas calzadas en el sector del Puente Juan Soldado (antes de llegar a Caleta Los Hornos).
- Cuesta Pajonales (Km 575 – 589): Completamente inhabilitada debido a un socavón de gran envergadura, acumulación de barro y activación de quebradas.
Ruta 5 Norte (Región de Atacama): Cortada en ambos sentidos a la altura del sector Totoral (entre Copiapó y Vallenar) por inundaciones y socavones en la vía.
Tramo Vallenar – Caldera (Cierre y Restricciones):
- Km 677 (Salida Norte de Vallenar): Tránsito totalmente suspendido en sentido Sur a Norte.
- Km 731 (Plaza de Peaje Totoral): Tránsito interrumpido en sentido Norte a Sur debido a grandes inundaciones en la vía. Solo se reportó habilitación parcial mediante un bypass bidireccional temporal en las cercanías, pero con tránsito muy restringido y sujeto a condiciones de seguridad. Ruta C-46 (Vallenar – Freirina) tiene cortes intermitentes por desbordes de agua.
Además hay tránsito suspendido por Ruta D-51 para acceder a la comuna de Andacollo debido a la activación de quebradas y mal estado de la vía. Lo mismo ocure en Ruta CH 41 entre las comunas de La Serena y Paihuano, Valle de Elqui.
La recomendación a quienes programan sus viaje desde Santiago, es no realizar trayectos inncesarios, planificar rutas alternativas, y preferir dentro de las posibilidades el traslado por vía aérea.
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