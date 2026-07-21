Temporal en Chile: revisa los cortes en la Ruta 5 Norte por las lluvias del sistema frontal

El paso del violento sistema frontal ha generado una crisis de conectividad sin precedentes recientes en la zona centro-norte del país. A raíz de los desbordes de ríos y la activación de múltiples quebradas, las principales vías de transporte terrestre han sufrido severos daños estructurales, forzando a las concesionarias a implementar cortes totales de tránsito y operativos de evacuación de emergencia.

El escenario más crítico se registra en la Ruta 5 Norte, administrada en su tramo interregional por la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo. La empresa confirmó un corte total en ambos sentidos entre las comunas de La Serena y Vallenar (kilómetros 499 y 657), producto de socavones y un desprendimiento de masa de gran magnitud que sepultó ambas calzadas.

Ruta 5 Norte (Región de Coquimbo): Tránsito suspendido en tramo La Serena, sector del Puente Juan Soldado (km 504), Caleta Los Hornos y Punta Colorada, debido a desbordes y socavones.

Tramo La Serena – Vallenar (Corte Total):

Kilómetros 499 al 657 : Suspensión completa del tránsito en ambos sentidos. Los derrumbes y deslizamientos de masa más graves se localizan en los kilómetros 499 y 504, afectando ambas calzadas en el sector del Puente Juan Soldado (antes de llegar a Caleta Los Hornos).

: Suspensión completa del tránsito en ambos sentidos. Los derrumbes y deslizamientos de masa más graves se localizan en los kilómetros 499 y 504, afectando ambas calzadas en el sector del (antes de llegar a Caleta Los Hornos). Cuesta Pajonales (Km 575 – 589): Completamente inhabilitada debido a un socavón de gran envergadura, acumulación de barro y activación de quebradas.

Ruta 5 Norte (Región de Atacama): Cortada en ambos sentidos a la altura del sector Totoral (entre Copiapó y Vallenar) por inundaciones y socavones en la vía.

Tramo Vallenar – Caldera (Cierre y Restricciones):

Km 677 (Salida Norte de Vallenar) : Tránsito totalmente suspendido en sentido Sur a Norte.

: Tránsito totalmente suspendido en sentido Sur a Norte. Km 731 (Plaza de Peaje Totoral): Tránsito interrumpido en sentido Norte a Sur debido a grandes inundaciones en la vía. Solo se reportó habilitación parcial mediante un bypass bidireccional temporal en las cercanías, pero con tránsito muy restringido y sujeto a condiciones de seguridad. Ruta C-46 (Vallenar – Freirina) tiene cortes intermitentes por desbordes de agua.

Además hay tránsito suspendido por Ruta D-51 para acceder a la comuna de Andacollo debido a la activación de quebradas y mal estado de la vía. Lo mismo ocure en Ruta CH 41 entre las comunas de La Serena y Paihuano, Valle de Elqui.

La recomendación a quienes programan sus viaje desde Santiago, es no realizar trayectos inncesarios, planificar rutas alternativas, y preferir dentro de las posibilidades el traslado por vía aérea.