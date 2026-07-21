Gobierno ingresa con suma urgencia cambios a la “Ley de 40 Horas” con foco en el turismo: esto proponen

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó con suma urgencia al Congreso el proyecto de ley que modifica la adaptabilidad de la jornada laboral y crea un régimen especial para el sector turismo, una iniciativa que deberá ser tramitada por la Cámara de Diputadas y Diputados en un plazo de 15 días.

Según el Ejecutivo, la propuesta busca perfeccionar la aplicación de la llamada Ley de 40 Horas (Ley N°21.561), entregando mayor flexibilidad para organizar las jornadas de trabajo de acuerdo con la estacionalidad propia de actividades como hotelería, gastronomía, bares, restaurantes, casinos, discotecas y operadores turísticos.

Uno de los cambios centrales consiste en ampliar el período de referencia para calcular el promedio de la jornada laboral. Actualmente, este se realiza sobre cuatro semanas, pero el proyecto propone extenderlo hasta 16 semanas, manteniendo el límite máximo de 45 horas ordinarias por semana.

Además, para el sector turismo se establece un régimen especial que, mediante acuerdos colectivos o pactos con sindicatos, permitirá distribuir la jornada en ciclos de hasta 52 semanas, sin alterar el promedio legal de horas trabajadas.

La iniciativa también modifica la compensación por horas extraordinarias. El máximo anual de días de descanso que podrán pactarse como compensación aumentará de cinco a diez días hábiles, mientras que el plazo para utilizarlos se extenderá hasta 12 meses desde la firma del acuerdo.

Otro de los cambios apunta a los descansos dominicales. El proyecto eleva de ocho a doce el número de domingos consecutivos que podrán trabajar, una vez al año, quienes se desempeñan en hoteles, restaurantes, pubs, bares, discotecas, casinos y operadores turísticos, con el objetivo de responder a períodos de alta demanda sin reducir el total de descansos anuales.

Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca compatibilizar las necesidades operacionales del turismo con la protección de los derechos de los trabajadores, fomentando además el empleo formal y la competitividad de una industria que genera cerca de 700 mil puestos de trabajo en el país.