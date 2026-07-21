Fue expulsado en el Mundial por taparse la boca y hoy revela qué le dijo a su rival: “Estábamos hablando de...”

El delantero de la selección de Paraguay, Miguel Almirón, marcó un hito en el Mundial 2026 al convertirse en el primer futbolista expulsado bajo la llamada “Ley Prestianni”.

En el partido de la fase grupal ante Turquía, que se disputó el 19 de junio, el jugador del Atlanta United se tapó la boca para hablarle al defensor turco Mert Müldür, quien le advirtió de inmediato al árbitro sobre el gesto.

Tras revisar la jugada en el VAR, el juez del encuentro le mostró la tarjeta roja directa a Almirón. Posteriormente, la FIFA ratificó la sanción con una fecha de suspensión, por lo que el delantero se perdió el duelo ante Australia en el cierre del Grupo D.

A un mes de su histórica expulsión, el futbolista paraguayo rompió el silencio y reveló qué le dijo a su rival. “Fue una falta. Estábamos hablando de qué fue la falta y yo le dije que no fue falta al de Turquía. Le dije en inglés, él me entiende, pero se ve que estaba atento”, confesó en diálogo con VS Sports.

En esa línea, Almirón reconoció que el defensor turco aprovechó la situación para sacar ventaja. “También es mérito de él porque quiso sacar ventaja de eso y al final es una regla que yo igual acepto mi error”, expresó.

Además, insistió en que nunca tuvo intención de faltar el respeto a su adversario. “Es imposible que le dijera algo malo. Encima fue en una falta, no fue que nos estábamos peleando por algo. Si venía un jugador de Turquía tapándose la boca ni cuenta me daba yo de eso", agregó.

Finalmente, Miguel Almirón también reveló que, una vez finalizado el encuentro, pidió disculpas a sus compañeros por haber dejado a Paraguay con un jugador menos. “Les pedí disculpas a mis compañeros, no hablo mucho para el público ni las redes sociales, pero sí me disculpé y sabía que iban a poder superarlo”, concluyó.