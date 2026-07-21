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Grave lesión golpea a la U: jugador fue operado y se perderá gran parte de la segunda rueda

El volante sufrió la rotura de meniscos de su rodilla derecha.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Este domingo, la Universidad de Chile debe visitar al Audax Italiano por la fecha 16 de la Liga de Primera, en lo que será el retorno del torneo nacional, duelo para el cual ya se conoce una sensible baja.

Se trata de Elías Rojas, que sufrió la rotura de meniscos de su rodilla derecha en el entrenamiento del viernes 17 de julio.

Según información de ADN Deportes, el jugador ya venía arrastrando problemas de inflamación en la rodilla en los últimos partidos que jugaron los azules por Copa Chile, pero se creía que era una lesión menor.

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Sin embargo, tras terminar la jornada de prácticas de la semana pasada, el mediocampista de 18 años sintió un dolor fuera de lo normal y rápidamente se dieron cuenta de la gravedad del asunto. De hecho, llamó llorando a su padre al enterarse de la rotura meniscal.

Por lo mismo, el sábado 18 de julio fue intervenido quirúrgicamente de emergencia, en una operación que resultó bien. Las estimaciones adelantan que, como mínimo, Rojas deberá estar dos meses alejado de las canchas.

Un nuevo dolor de cabeza para Fernando Gago, que contaba bastante con el joven volante. Desde la llegada del DT argentino, el seleccionad juvenil jugó 8 partidos en la U, acumulando 462 minutos y otorgando una asistencia.

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