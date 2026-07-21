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Debutó un chileno en la Champions League: fue titular y su equipo dejó escapar un valioso triunfo

El volante nacional Nils Reichmuth dijo presente en el duelo entre FC Thun y Dinamo Zagreb por la segunda ronda previa de la Champions.

Daniel Ramírez

@nils.reichmuth

@nils.reichmuth

Comenzó la participación de un futbolista chileno en la UEFA Champions League. Se trata de Nils Reichmuth, volante del FC Thun de Suiza, quien debutó con La Roja en los amistosos frente a Portugal y Congo disputados el mes pasado.

Este martes, el equipo de Reichmuth hizo su debut en la segunda ronda previa de la Champions, consiguiendo un empate 1-1 como local ante Dinamo Zagreb.

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El seleccionado nacional arrancó el partido como titular y fue reemplazado al minuto 79, cuando su escuadra se imponía por 1-0. Sin embargo, FC Thun no pudo sostener la ventaja y el elenco croata igualó el marcador a los 86′.

La revancha se disputará en Croacia el próximo martes 28 de julio. El ganador de la llave avanzará a la tercera ronda clasificatoria del torneo europeo, donde enfrentará al vencedor del cruce entre KI Klaksvik (Islas Feroe) y FK Kauno Zalgiris (Lituania).

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