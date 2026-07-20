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VIDEO. De película: registro muestra a detective de la PDI colgando de auto antes de frustrar violento asalto en San Miguel

El registro capta a la funcionaria sobre el capó de un vehículo en movimiento antes de detener a los cuatro involucrados.

Martín Neut

Asalto frustrado por PDI

Asalto frustrado por PDI

Un video dio a conocer nuevos detalles del violento robo frustrado que protagonizó una detective de la Policía de Investigaciones (PDI) la tarde del lunes en San Miguel, luego de intervenir para impedir un asalto a una mujer que acababa de salir de un banco.

El registro muestra a la funcionaria colgando del capó del automóvil utilizado por los delincuentes, mientras el vehículo avanzaba por Gran Avenida, a la altura de calle Lazo.

En medio de la huida, la detective hizo uso de su arma de servicio, lo que permitió detener la marcha del vehículo y concretar la captura de los cuatro involucrados.

“Ella hace uso de su arma de fuego”

El prefecto inspector Jorge Abate, jefe de la Región Policial Metropolitana de la PDI, señaló que la oficial “interviene y efectúa un procedimiento policial, momento en los cuales los cuatro sujetos se abalanzan con el vehículo (...), la impactan, la atropellan”.

“Ella hace uso de su arma de fuego en reiteradas ocasiones, logrando finalmente detener a los cuatro delincuentes“, agregó Abate.

La autoridad agregó que “tres de ellos se encuentran lesionados, y un cuarto ya se encuentra detenido también en la Brigada de Homicidios Sur“. La Fiscalía Metropolitana continúa realizando diligencias para esclarecer la dinámica del procedimiento y las circunstancias en que ocurrió el ataque.

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