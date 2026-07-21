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Coté López reacciona tras supuesta filtración de chats de Lucas Lama con otra mujer: “Los cuernos siempre...”

La rubia confirmó por redes sociales que dio por terminada su relación con el influencer.

Sebastián Escares

Coté López reacciona tras supuesta filtración de chats de Lucas Lama con otra mujer: “Los cuernos siempre...”

Este martes, el mundo de la farándula nacional quedó sorprendido luego de que se diera a conocer el término de la relación entre María José “Coté” López y Lucas Lama.

Todo ocurrió luego de que se filtrara en redes sociales una supuesta conversación subida de tono entre el influencer y otra mujer.

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En los chats el joven dijo: “Emigré”, haciendo referencia a que estaba solo. “Hace rato. Aunque no me arrepiento de nada. Lo he pasado bien y ahora mejor. Ya jovencita, avísame si entrenamos mañana am, tipo 10:30 o 11:00 , o si quieres te quedas en el depa hoy, como quieras”, habría escrito Lama a una misteriosa mujer.

Desde el portal Infama le consultaron a López si es que aún seguía con el creador de contenidos tras la filtración de los chats. La empresaria respondió tajantemente: "C’est fini, lo que traducido al español significa ”se acabó“.

El duro mensaje de Coté López en redes sociales

Sin embargo, no todo terminó ahí, ya que la exesposa de Luis Jiménez no guardó silencio y decidió enviar un mensaje por redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, la rubia publicó una fotografía suya, en blanco y negro, donde aparece con una corona.

Eso sí, lo más llamativo de su publicación fue lo que escribió como descripción. “Los cuernos siempre me han servido para afirmar mejor mi corona bebé. Jajajaja thank u next”, redactó Coté López.

La publicación se llenó de comentarios haciendo referencia a su quiebre amoroso. “Nunca dio buena vibra ese tipo”, “Esto se desbordó” y “Si a la Cote López le ponen los cuernos, el resto no tenemos esperanza alguna”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron sus seguidores de Instagram.

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