Es chileno, partió a Europa hace un año y ahora su carrera puede dar un giro inesperado: “No seguirá”

Matías Pérez enfrenta un complejo escenario en Europa. El defensa chileno fichó por el Lecce a mediados de 2025 proveniente de Curicó Unido, pero apenas sumó minutos y ahora recibió una dura noticia durante la pretemporada del club italiano.

Según informó La Gazzetta dello Sport, el zaguero de 21 años fue apartado de los trabajos que el primer equipo realiza en Austria y regresará a Italia, donde continuará entrenándose junto al grupo de jugadores que no están en los planes del técnico Eusebio Di Francesco.

“No seguirá trabajando con el plantel principal de Eusebio Di Francesco (DT) y se ha incorporado al segundo grupo de entrenamiento. Esta decisión supone un claro mensaje de cara a la nueva temporada”, afirmó el citado medio.

En esa línea, desde el portal Calcio Lecce apuntaron que los más probable es que el chileno parta a préstamo. “Su futuro parece cada vez más lejano del Lecce, y las próximas semanas serán cruciales para encontrar una solución de traspaso que le permita continuar su carrera en otro club”, complementaron.

En su primera temporada en la Serie A, Matías Pérez solo sumó 32 minutos ante la Juventus. Si bien fue convocado de manera constante, el defensa nacional nunca logró ganarse un lugar en la consideración del técnico Di Francesco, por lo que todo indica que deberá buscar un nuevo destino.