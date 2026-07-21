Calzado de Natalia Duco causa debate: expertos advierten qué zapatos debes evitar durante la lluvia

Las imágenes de la ministra del Deporte, Natalia Duco, recorriendo una zona afectada por el sistema frontal con botas de goma con taco desataron un amplio debate en redes sociales.

Sin embargo, más allá de los comentarios, especialistas aseguran que el tipo de calzado sí puede marcar una diferencia importante cuando se camina sobre superficies mojadas o con barro.

Katipza Yaksic, ingeniera en Prevención de Riesgos y jefa de la División de Prevención de Riesgos de la Universidad de La Frontera, explicó que el principal problema de este tipo de calzado es la menor estabilidad que ofrece en condiciones adversas.

“Un calzado con taco disminuye la superficie de contacto con el suelo, eleva el centro de gravedad e incrementa el riesgo de torceduras. Además, en terrenos irregulares el taco puede engancharse y provocar caídas o esguinces”, advierte.

¿Qué calzado es el más seguro?

La especialista recomienda privilegiar zapatos o botas que estén diseñados para enfrentar este tipo de condiciones. Entre las principales características destacan:

Suela antideslizante y con dibujo profundo para mejorar el agarre.

Material impermeable, que impida el ingreso del agua

Soporte para el tobillo, que entregue mayor estabilidad

Horma ergonómica que favorezca una pisada segura

Asimismo, hace un llamado a evitar prácticas que muchas personas utilizan para proteger sus zapatos de la lluvia, como cubrirlos con bolsas plásticas.

“El plástico disminuye considerablemente la fricción sobre superficies mojadas, por lo que el calzado pierde agarre y aumenta el riesgo de resbalones”, explicó.

Por ello, sostiene que durante episodios de intensas lluvias la elección del calzado deja de ser un aspecto meramente estético y pasa a convertirse en una medida de prevención.