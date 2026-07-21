Falsos bonos y cortes de servicios: alerta por estafas digitales durante el sistema frontal en Chile

Los sistemas frontales no solo provocan cortes de electricidad, problemas de conectividad y dificultades en los servicios básicos.

La incertidumbre y la necesidad de acceder rápidamente a información también crean un escenario favorable para el aumento de estafas digitales, intentos de phishing y suplantaciones de identidad.

Durante estas emergencias pueden circular mensajes falsos sobre reposición de suministros, supuestos beneficios estatales o enlaces para consultar el estado de los servicios.

Jorge Oteiza, gerente de Ventas de Kuvasz Solutions, advirtió que “durante una emergencia aumenta la probabilidad de que un usuario haga clic en un enlace o entregue información sin detenerse a verificar si la comunicación proviene de una fuente oficial”.

Inteligencia artificial hace más convincentes los intentos de fraude

El riesgo también alcanza a bancos y otras instituciones financieras, debido al incremento de transferencias, compras y pagos digitales durante las contingencias. Según Oteiza, “las entidades financieras necesitan contar con sistemas capaces de monitorear las operaciones en tiempo real e identificar comportamientos inusuales antes de que una transacción sea autorizada”.

A esto se suma el uso de inteligencia artificial para crear correos personalizados, clonar voces, manipular imágenes y elaborar mensajes difíciles de distinguir de una comunicación verdadera. “Hoy la inteligencia artificial también está siendo utilizada por los delincuentes para perfeccionar técnicas de ingeniería social y hacer más convincentes los intentos de estafa”, explicó el especialista.

Desde Kuvasz Solutions plantearon que las organizaciones deben mantener sistemas de monitoreo continuo, autenticación inteligente y respuesta temprana ante operaciones sospechosas.

Para reducir los riesgos, los usuarios deben desconfiar de mensajes que soliciten claves o información bancaria, comprobar que los avisos provengan de canales oficiales y evitar enlaces enviados por SMS, correo electrónico o aplicaciones de mensajería. Estas precauciones son especialmente relevantes durante situaciones de alta contingencia.