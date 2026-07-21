;

Falsos bonos y cortes de servicios: alerta por estafas digitales durante el sistema frontal en Chile

Las emergencias climáticas generan condiciones favorables para el phishing, la suplantación de identidad y otros fraudes

Juan Castillo

Agencia Uno | Getty Images

Agencia Uno | Getty Images

Los sistemas frontales no solo provocan cortes de electricidad, problemas de conectividad y dificultades en los servicios básicos.

La incertidumbre y la necesidad de acceder rápidamente a información también crean un escenario favorable para el aumento de estafas digitales, intentos de phishing y suplantaciones de identidad.

Durante estas emergencias pueden circular mensajes falsos sobre reposición de suministros, supuestos beneficios estatales o enlaces para consultar el estado de los servicios.

Jorge Oteiza, gerente de Ventas de Kuvasz Solutions, advirtió que “durante una emergencia aumenta la probabilidad de que un usuario haga clic en un enlace o entregue información sin detenerse a verificar si la comunicación proviene de una fuente oficial”.

Revisa también:

ADN

Inteligencia artificial hace más convincentes los intentos de fraude

El riesgo también alcanza a bancos y otras instituciones financieras, debido al incremento de transferencias, compras y pagos digitales durante las contingencias. Según Oteiza, “las entidades financieras necesitan contar con sistemas capaces de monitorear las operaciones en tiempo real e identificar comportamientos inusuales antes de que una transacción sea autorizada”.

A esto se suma el uso de inteligencia artificial para crear correos personalizados, clonar voces, manipular imágenes y elaborar mensajes difíciles de distinguir de una comunicación verdadera. “Hoy la inteligencia artificial también está siendo utilizada por los delincuentes para perfeccionar técnicas de ingeniería social y hacer más convincentes los intentos de estafa”, explicó el especialista.

Desde Kuvasz Solutions plantearon que las organizaciones deben mantener sistemas de monitoreo continuo, autenticación inteligente y respuesta temprana ante operaciones sospechosas.

Para reducir los riesgos, los usuarios deben desconfiar de mensajes que soliciten claves o información bancaria, comprobar que los avisos provengan de canales oficiales y evitar enlaces enviados por SMS, correo electrónico o aplicaciones de mensajería. Estas precauciones son especialmente relevantes durante situaciones de alta contingencia.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad