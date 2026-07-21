“Sufrí racismo, una vez me apedrearon en la calle cuando tenía 14 años. Para mí es fuerte hablar del tema”

Una desgarradora confesión es la que se realizará durante el capítulo de este martes de Volverías con tu ex? 2, la cual tendrá como protagonista a Estefanía Marquis.

La influencer, en medio de una emotiva actividad dentro del encierro, abrirá su corazón para contar parte de su infancia y los duros episodios que vivió de niña.

Marquis relatará que su madre, tras recibir la herencia de sus padres, se fue a Panamá, en donde conoció un hombre con el cual tuvo una hija: Estefi. En el reality de Mega, la creadora de contenidos señaló que tras una estafa, regresaron a Chile para comenzar una nueva etapa. No obstante, en el retorno al país la chica reality sufrió un duro bullying por ser la única afrodescendiente de su colegio.

El episodio más traumático de su infancia ocurrió cuando tenía 14 años y fue apedreada en plena calle por el color de su piel y su cabello. “Sufrí racismo, una vez me apedrearon en la calle cuando tenía 14 años”, partió relatando.

Luego, confesó que “para mí es fuerte hablar del tema porque uno recuerda esos momentos y… (llora). Ni siquiera existía internet para poder ver que existían más niñas como yo, mi color de pelo, mi color de piel“.

"Aunque parece una estupidez sí se notaba la diferencia con mis pares porque los niños se identifican a través del otro y yo miraba a mis compañeras y decía ¿por qué soy tan distinta? Todas mis compañeras eran más blancas, con pelo liso y yo era más alta, crespa y morena; siempre iba atrás en la fila por mi altura”, manifestó.

Sin embargo, la “Pantera” aseguró que con el tiempo cambió completamente su visión. “Fueron muy crueles los niños conmigo en ese minuto, con el tiempo aprendí a soltar y hoy puedo usar mi pelo de forma orgullosa, amo mis rulos, amo mi raza, qué lata haber ido contra eso por tanto tiempo un estima que me entregó la sociedad de que la Berbie tenía que ser rubia y de pelo liso”, concluyó Estefi Marquis.