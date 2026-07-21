Megarreforma queda a un paso de ser ley: Cámara aprueba cambios clave y envía norma a comisión mixta

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la mayor parte de las modificaciones introducidas por el Senado a la denominada megarreforma, dejando al proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social cerca de convertirse en ley.

Sin embargo, la iniciativa todavía no termina su tramitación. La norma relacionada con la compensación que recibirán los municipios por la exención de contribuciones para personas mayores de 65 años fue rechazada y deberá ser revisada por una comisión mixta, instancia que tendrá que resolver la diferencia entre ambas cámaras.

Sala Cuna queda fuera y avanzan polémicas medidas tributarias

La Cámara también rechazó incorporar la norma de Sala Cuna al proyecto: obtuvo 75 votos a favor y 70 en contra, pero necesitaba al menos 78 respaldos por tratarse de una disposición de rango orgánico constitucional. Entre las materias que sí avanzaron se encuentran la invariabilidad tributaria y la exención del impuesto territorial para adultos mayores.

El proyecto contempla, además, una reducción gradual del impuesto de primera categoría para las grandes empresas desde el 27% al 23%, junto con medidas de reconstrucción, incentivos a la inversión, agilización regulatoria y responsabilidad fiscal.

La UDI, en tanto, anunció una reserva de constitucionalidad respecto de la norma conocida como Derecho al Olvido, que regula la eliminación de antecedentes sobre determinadas deudas impagas o extinguidas. Esta disposición ya había generado reparos durante su discusión en el Senado.

Ahora deberá constituirse la comisión mixta y alcanzar un acuerdo sobre la compensación municipal. Una vez resuelta esa diferencia y ratificado el texto por ambas cámaras, el proyecto quedará en condiciones de ser promulgado.