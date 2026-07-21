“Es muy parecida a su mamá en Sucupira”: el viral parecido de la hija de icónica actriz que revolucionó las redes
La actriz saludó a su hija a través de su cuenta de Instagram y generó la reacción de sus seguidores.
Este martes, Mónica Godoy utilizó sus redes sociales para celebrar una fecha especial junto a su familia y cercanos.
La actriz celebró a través de su cuenta de Instagram, el cumpleaños número 14 de su hija Ema, quien nació durante la relación que mantuvo su madre con Nicolás Saavedra.
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“¡Felices 14, mi Ema maravillosa! Viniste a inundarnos de amor, energía, alegría y bondad… Sensible, cariñosa, curiosa y tan empática”, escribió Mónica Godoy.
“Amo que me acompañes a todos lados y verte cada día más grande e independiente. Orgullosa de ti siempre, amor mío, y de la linda persona en la que te vas convirtiendo. ¡Un año y una vida llena de alegrías para ti! Hasta el infinito y más allá”, agregó.
Los seguidores de la actriz aprovecharon la publicación para también felicitar a su hija y recordaron una de las novelas en las que trabajó Mónica Godoy: Sucupira.
“Es muy parecida a su mamá cuando hizo Sucupira”; “Linda como su madre”; “Muchas felicidades a las dos! La emita está demasiado grande”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz.
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