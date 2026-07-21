“Es muy parecida a su mamá en Sucupira”: el viral parecido de la hija de icónica actriz que revolucionó las redes

Este martes, Mónica Godoy utilizó sus redes sociales para celebrar una fecha especial junto a su familia y cercanos.

La actriz celebró a través de su cuenta de Instagram, el cumpleaños número 14 de su hija Ema, quien nació durante la relación que mantuvo su madre con Nicolás Saavedra.

“¡Felices 14, mi Ema maravillosa! Viniste a inundarnos de amor, energía, alegría y bondad… Sensible, cariñosa, curiosa y tan empática”, escribió Mónica Godoy.

“Amo que me acompañes a todos lados y verte cada día más grande e independiente. Orgullosa de ti siempre, amor mío, y de la linda persona en la que te vas convirtiendo. ¡Un año y una vida llena de alegrías para ti! Hasta el infinito y más allá”, agregó.

Los seguidores de la actriz aprovecharon la publicación para también felicitar a su hija y recordaron una de las novelas en las que trabajó Mónica Godoy: Sucupira.

“Es muy parecida a su mamá cuando hizo Sucupira”; “Linda como su madre”; “Muchas felicidades a las dos! La emita está demasiado grande”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz.