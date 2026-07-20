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VIDEO. ¿Toque de queda en Chile por el sistema frontal? Esto respondió el Gobierno tras decretar Estado de Catástrofe

La situación fue abordada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, tras un comité registrado en La Moneda.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó este lunes la posibilidad de establecer un toque de queda en las zonas afectadas por el sistema frontal, luego de que el Gobierno decretara Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco.

Consultado sobre las solicitudes formuladas por algunas autoridades, el secretario de Estado explicó que la medida no se aplicará de forma automática y que dependerá de una evaluación de seguridad realizada por las autoridades a cargo de la emergencia.

“Declarado el estado de excepción por calamidad pública, serán en aquellas zonas respectivas las jefaturas correspondientes las que determinarán, en función de los antecedentes de seguridad, si amerita una medida de este tipo”, afirmó Alvarado.

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De esta forma, el ministro dejó en manos de los jefes de la Defensa Nacional designados para las zonas bajo Estado de Catástrofe la eventual adopción de restricciones como un toque de queda, siempre que las condiciones de seguridad así lo justifiquen.

En el mismo punto de prensa, el titular del Interior también respondió a las críticas por mantener la tramitación de la denominada “megareforma” en el Congreso en medio de la emergencia climática. El ministro sostuvo que, aunque la prioridad del Ejecutivo es enfrentar las consecuencias del sistema frontal, el Gobierno debe continuar cumpliendo con sus demás responsabilidades.

“Nuestra prioridad es la emergencia, pero tenemos que seguir también en los otros ámbitos de acción del Gobierno”, señaló. Agregó que la iniciativa legislativa “dice relación con la proyección económica y la generación de empleos para muchos chilenos en el mediano plazo”, por lo que consideró importante concluir su tramitación, asegurando que ello “no significa abandonar la preocupación por la emergencia ni que los parlamentarios dejen desatendidas las situaciones en sus distritos”.

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