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Minsal declara alerta sanitaria en Atacama y Coquimbo por impacto del sistema frontal

La medida permitirá reforzar la atención médica, agilizar traslados y disponer de recursos ante las emergencias generadas por el fenómeno climático.

Martín Neut

May Chomalí - JAK

May Chomalí - JAK

El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria en las regiones de Atacama y Coquimbo debido a los efectos del sistema frontal que ha afectado a ambas zonas, con el objetivo de reforzar la respuesta sanitaria ante las consecuencias de la emergencia.

La ministra de Salud, May Chomalí, explicó que estos eventos aumentan los riesgos para la población por factores como el traslado de personas a albergues, problemas de agua potable, aislamiento de localidades y dificultades en la distribución de medicamentos.

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“Esto significa que tenemos mayor disponibilidad y mayor flexibilidad para hacer lo que nos corresponde hacer, que es resguardar la salud de la población”, señaló la autoridad.

La secretaria de Estado indicó que la medida permitirá acelerar acciones como la vacunación contra la hepatitis A en albergues, el traslado de pacientes desde zonas aisladas y la recuperación de infraestructura hospitalaria dañada.

Chomalí viajará a la región de Coquimbo junto al Presidente José Antonio Kast para participar en un Cogrid regional y supervisar la instalación de un hospital de campaña en Ovalle, que reforzará la atención médica durante la emergencia.

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