SII anuncia nuevo beneficio para afectados por el sistema frontal: revisa quiénes pueden acceder
El beneficio se aplicará de forma automática a quienes cumplan los requisitos.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una medida extraordinaria para apoyar a los contribuyentes afectados por el sistema frontal que ha impactado a distintas zonas del país.
El organismo confirmó que eliminará el cobro de intereses y multas por obligaciones tributarias para quienes residan en 29 comunas incluidas en los reportes de Senapred.
La iniciativa fue coordinada con el Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República (TGR) y busca aliviar la carga financiera de personas y empresas que no han podido cumplir con sus obligaciones debido a la emergencia.
El beneficio permitirá declarar y/o pagar los Formularios 29 y 50 sin la aplicación de intereses ni multas, siempre que el trámite se realice hasta el próximo 30 de octubre. La condonación se aplicará de forma automática al momento de efectuar la declaración.
Además, el SII indicó que las situaciones particulares derivadas del sistema frontal podrán ser evaluadas caso a caso, con el fin de determinar si corresponde otorgar el beneficio cuando existan antecedentes que acrediten la afectación.
Revisa también
Respecto del pago del IVA correspondiente a este 20 de julio, la institución señaló que la situación aún se encuentra en evaluación para las comunas afectadas y no descartó ampliar las medidas si las condiciones de la emergencia lo hacen necesario.
¿Qué comunas accederán al beneficio?
Las 29 comunas beneficiadas son:
Región de Atacama
- Alto del Carmen
- Tierra Amarilla
- Freirina
- Vallenar
- Huasco
Región de Coquimbo
- Vicuña
- Ovalle
- Combarbalá
- Salamanca
- Illapel
- Andacollo
Región de Valparaíso
- Limache
- Quintero
- Concón
- Quillota
Región Metropolitana
- María Pinto
Región de O’Higgins
- Rengo
- Pichilemu
Región del Maule
- Cauquenes
- Parral
Región del Biobío
- Penco
- Arauco
- Curanilahue
- Tomé
- Lota
Región de La Araucanía
- Pucón
- Cunco
- Curacautín
Región de Los Ríos
- Corral
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