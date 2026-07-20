SII anuncia nuevo beneficio para afectados por el sistema frontal: revisa quiénes pueden acceder

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una medida extraordinaria para apoyar a los contribuyentes afectados por el sistema frontal que ha impactado a distintas zonas del país.

El organismo confirmó que eliminará el cobro de intereses y multas por obligaciones tributarias para quienes residan en 29 comunas incluidas en los reportes de Senapred.

La iniciativa fue coordinada con el Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República (TGR) y busca aliviar la carga financiera de personas y empresas que no han podido cumplir con sus obligaciones debido a la emergencia.

El beneficio permitirá declarar y/o pagar los Formularios 29 y 50 sin la aplicación de intereses ni multas, siempre que el trámite se realice hasta el próximo 30 de octubre . La condonación se aplicará de forma automática al momento de efectuar la declaración.

Además, el SII indicó que las situaciones particulares derivadas del sistema frontal podrán ser evaluadas caso a caso, con el fin de determinar si corresponde otorgar el beneficio cuando existan antecedentes que acrediten la afectación.

Respecto del pago del IVA correspondiente a este 20 de julio, la institución señaló que la situación aún se encuentra en evaluación para las comunas afectadas y no descartó ampliar las medidas si las condiciones de la emergencia lo hacen necesario.

¿Qué comunas accederán al beneficio?

Las 29 comunas beneficiadas son:

Región de Atacama

Alto del Carmen

Tierra Amarilla

Freirina

Vallenar

Huasco

Región de Coquimbo

Vicuña

Ovalle

Combarbalá

Salamanca

Illapel

Andacollo

Región de Valparaíso

Limache

Quintero

Concón

Quillota

Región Metropolitana

María Pinto

Región de O’Higgins

Rengo

Pichilemu

Región del Maule

Cauquenes

Parral

Región del Biobío

Penco

Arauco

Curanilahue

Tomé

Lota

Región de La Araucanía

Pucón

Cunco

Curacautín

Región de Los Ríos