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SII anuncia nuevo beneficio para afectados por el sistema frontal: revisa quiénes pueden acceder

El beneficio se aplicará de forma automática a quienes cumplan los requisitos.

Javiera Rivera

SII anuncia nuevo beneficio para afectados por el sistema frontal: revisa quiénes pueden acceder

SII anuncia nuevo beneficio para afectados por el sistema frontal: revisa quiénes pueden acceder

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una medida extraordinaria para apoyar a los contribuyentes afectados por el sistema frontal que ha impactado a distintas zonas del país.

El organismo confirmó que eliminará el cobro de intereses y multas por obligaciones tributarias para quienes residan en 29 comunas incluidas en los reportes de Senapred.

La iniciativa fue coordinada con el Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República (TGR) y busca aliviar la carga financiera de personas y empresas que no han podido cumplir con sus obligaciones debido a la emergencia.

El beneficio permitirá declarar y/o pagar los Formularios 29 y 50 sin la aplicación de intereses ni multas, siempre que el trámite se realice hasta el próximo 30 de octubre. La condonación se aplicará de forma automática al momento de efectuar la declaración.

Además, el SII indicó que las situaciones particulares derivadas del sistema frontal podrán ser evaluadas caso a caso, con el fin de determinar si corresponde otorgar el beneficio cuando existan antecedentes que acrediten la afectación.

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Respecto del pago del IVA correspondiente a este 20 de julio, la institución señaló que la situación aún se encuentra en evaluación para las comunas afectadas y no descartó ampliar las medidas si las condiciones de la emergencia lo hacen necesario.

¿Qué comunas accederán al beneficio?

Las 29 comunas beneficiadas son:

Región de Atacama

  • Alto del Carmen
  • Tierra Amarilla
  • Freirina
  • Vallenar
  • Huasco

Región de Coquimbo

  • Vicuña
  • Ovalle
  • Combarbalá
  • Salamanca
  • Illapel
  • Andacollo

Región de Valparaíso

  • Limache
  • Quintero
  • Concón
  • Quillota

Región Metropolitana

  • María Pinto

Región de O’Higgins

  • Rengo
  • Pichilemu

Región del Maule

  • Cauquenes
  • Parral

Región del Biobío

  • Penco
  • Arauco
  • Curanilahue
  • Tomé
  • Lota

Región de La Araucanía

  • Pucón
  • Cunco
  • Curacautín

Región de Los Ríos

  • Corral

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