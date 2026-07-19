Los tres datos que aniquilaron las chances de un bicampeonato del Mundo para Argentina / Hannah Peters - FIFA

Argentina quedó a las puertas de un inédito bicampeonato del Mundo tras caer ante España en la final del Mundial 2026, disputada en Nueva York.

El elenco trasandino no pudo mostrar el rendimiento de llaves anteriores y estuvo lejos de remontar, viéndose superada por el cuadro europeo.

Al margen de las lesiones que dejaron a la “Albiceleste” sin sus dos centrales titulares, Lisandro Martínez y Cristián Romero, a lo largo del cotejo, lo cierto es que el nivel de juego fue bajo.

Así lo evidencia el registro de Opta, donde Argentina, por segunda vez en su historia disputando finales de Mundial, no tocó ningún balón en el área rival durante el primer tiempo.

0 - Equipes n'ayant touché aucun ballon dans la surface adverse en première période d'une finale de Coupe du Monde depuis qu'Opta analyse la compétition (1966) :



🇦🇷 Argentine en 1990 v Allemagne 🇩🇪

🇫🇷 France en 2022 v Argentine 🇦🇷

🇦🇷 Argentine en 2026 v Espagne 🇪🇸



Témoin. pic.twitter.com/EjoR98nqym — OptaJean (@OptaJean) July 19, 2026

El problema es que la situación no mejoró del todo en el segundo tiempo, al punto de mantener su pobreza ofensiva.

Es así como los trasandinos se transformaron, en el análisis que hace Opta desde Inglaterra 1966, en el tercer equipo en la historia de los Mundiales en no rematar durante 90 minutos.

3 - Sur les 900 matches disputés à la Coupe du Monde sur la période d'analyse d'Opta (depuis 1966), seules trois équipes n'ont tenté aucun tir lors du temps réglementaire :



🇨🇷 Costa Rica en 1990 contre le Brésil 🇧🇷

🇨🇷 Costa Rica en 2022 contre l'Espagne 🇪🇸

🇦🇷 Argentine en 2026… pic.twitter.com/U0pCvFVBsf — OptaJean (@OptaJean) July 19, 2026

Si bien en el alargue, tras el 0-1, finalmente dispusieron de alguna chance sobre la portería de Unai Simón, ningún remate fue entre los tres palos.

Dicha tendencia no es nueva en Argentina, como resaltó el estadístico Pedro Martin: los trasandinos tampoco dispusieron de tiros de peligro en su derrota ante Alemania en la final de Italia 1990 ni en la caída contra los germanos en la definición por el título de Brasil 2014, cosa que ahora se repitió en el último juego de Estados Unidos, México y Canadá 2026.