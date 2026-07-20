“Estoy impactada con el odio de algunas personas... son malas y tóxicas”: ex Calle 7 estalla por malos tratos en redes sociales

A días del término de Fiebre de Baile, una de sus participantes reveló estar atravesando un complejo momento a raíz de su participación en el programa de Chilevisión.

Vale Roth, aseguró a través de sus redes sociales, que ha sido objeto de una ola de mensajes ofensivos provenientes de seguidores de otra concursante del programa, Cony Capelli.

“Hice ese comentario de que se podía votar de incógnito. Yo no sabía que la primera temporada también era así, se podían abrir muchas pestañas y todo eso. No sabía, de verdad, yo personalmente no tenía idea”, aclaró.

“Estoy impactada con el odio de algunas seguidoras...son malas, tóxicas. El ciberbullying, ¿no entienden todavía que está penado por la ley? Tengo muchos pantallazos del grupo de WhatsApp que tienen”, afirmó.

Vale Roth llama a detener el acoso en redes sociales

En su publicación, Vale Roth hizo un llamado a frenar este tipo de conductas entre comunidades de seguidores y que aquellos con visibilidad ayuden a promover el respeto.

“Nosotras, como personas públicas, tenemos el deber de decir: ‘paren, paremos con esto’... Si alguien me gana, siempre digo que no molesten ni ataquen a esa persona. No se peleen entre fans”, expresó.

“Soy la que tiene más buena onda con todo el mundo, pero este tipo de mensajes y violencia yo no la avalo y no lo voy a permitir”, manifestó.

“A mí no me hace bien pasar por este tipo de rabias... estos momentos y episodios de estrés y violencia que estoy recibiendo en redes sociales sí me afectan y le afectan a mi guaguita. Entonces, paren, porque ya estoy hasta acá. Yo no voy a permitir esto”, cerró.