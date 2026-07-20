“Me parece increíble que...”: creadora de contenidos responde sin filtros a denuncia de Vale Roth

Durante la jornada de este lunes, la participante de Fiebre de Baile, Valentina Roth lanzó una dura denuncia a través de sus redes sociales acusando ser objeto de mensajes de odio.

“Estoy impactada con el odio de algunas seguidoras, no mías, que son muy malas, tóxicas. Yo soy la que tiene más buena onda con todo el mundo, pero este tipo de mensajes y violencia no la avalo y no lo voy a permitir. No estoy en un momento para pasar este tipo de rabias, aguantar este tipo de violencia”, expresó

“Estos momentos y episodios de estrés y violencia que estoy recibiendo en redes sociales me afectan y le afectan a mi guagüita, así que paren”, manifestó

Los usuarios de redes sociales comenzaron a especular que los dichos de Vale Roth iban dirigidos hacia Cony Capelli, quien salió a aclarar su postura.

“He tratado de mantenerme al margen de todo lo que está pasando. La verdad, porque encuentro que es un momento súper innecesario para estar hablando de los votos y de los fandoms”, señaló.

“Me parece increíble que ya en el 2026 yo tenga que hacerme cargo de cosas que hacen otras personas. O sea, no me hago cargo ni de lo que hace mi pareja, ni mi familia, ni me tengo que hacer cargo de lo que ponen otras personas que no corresponde”, afirmó.

“A raíz de estas acusaciones en las que yo me debo hacer responsable, que no creo que sea así, voy a hacer hincapié en queyo no me voy a hacer responsable por cosas que yo no digo, ni hago ni escribo“, enfatizó.