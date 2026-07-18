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El increíble récord que dejó la lluvia en Santiago por sistema frontal: información oficial

Un balance oficial emitido por la Dirección Meteorológica de Chile mostró las cifras acumuladas en solo 48 horas.

Javier Méndez

El increíble récord que dejó la lluvia en Santiago por sistema frontal: información oficial

El increíble récord que dejó la lluvia en Santiago por sistema frontal: información oficial / Hans Scott

Un evento meteorológico histórico se vivió en la Región Metropolitana.

El sistema frontal que afecta a la zona central del país ya rompió un récord que no se registraba en la capital desde hace décadas, según un balance oficial emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

De acuerdo al monitoreo climático, Santiago acumuló un total de 101,5 mm de agua caída en un periodo de solo 48 horas, entre el jueves 16 y el viernes 17 de julio.

La cifra posiciona al reciente temporal como el segundo mayor registro de precipitaciones en dos días para un mes de julio en más de 110 años de mediciones, cuyo registro histórico comenzó en 1914.

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La inédita cantidad de lluvia acumulada en la capital solo es superada por el recordado e histórico sistema frontal del año 1987, oportunidad donde cayeron 116,8 mm de agua.

Con este nuevo balance, la emergencia climática de esta semana se consolida oficialmente como uno de los episodios meteorológicos más importantes y relevantes de las últimas décadas en la capital.

Eso sí, la caída no termina el fin de semana y se esperan nuevos pulsos durante los próximos días.

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