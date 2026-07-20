Expresidente español destroza a la selección argentina: “Lloran mejor que nadie, se portan muy mal...” / Hector Vivas - FIFA

Hace unos días, el expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, generó polémica al publicar una columna contra la selección francesa, previo a la semifinal del Mundial 2026.

“No hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”, afirmó Rajoy.

Ahora, los dardos del político del derechista Partido Popular fueron contra la selección argentina. En su columna en El Debate, Rajoy expresó una opinión que se ha popularizado en los últimos días.

“Hemos ganado a una de las mejores selecciones de la historia del fútbol, con un historial más que brillante y, además, tiene, a Messi, ya hoy una leyenda, uno de los futbolistas más importantes de siempre. Menos mal que hoy no sabíamos si estaba jugando o no. Los argentinos tienen nervio, empuje, energía y brío”, comienza en su descripción.

“Es una selección que siempre insiste, lucha y persevera y no se rinde jamás. Protestan muy bien. Lloran mejor que nadie, se portan muy mal, aprovechan cualquier oportunidad y exigen al rival una concentración total, porque, si no es así, te pueden sorprender en cualquier momento", agregó Rajoy.

Para rematar, el expresidente afirma que “este resultado se ha producido porque España, como equipo, es superior a Argentina y ha jugado infinitamente mejor en el día de hoy. La selección española ha sido a lo largo de todo el torneo un grupo unido y disciplinado. Ha jugado con orden, todos para todos”.