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VIDEO. Estadio La Portada se inunda por paso del sistema frontal en La Serena: así luce la cancha tras las lluvias

Una poza que recorría todo el largo de la pista atlética y la cancha afectó al recinto deportivo.

Javier Catalán

Municipalidad de La Serena

Municipalidad de La Serena

El sistema frontal sigue causando destrozos en la Región de Coquimbo y el fútbol también siente los daños que han dejado las intensas lluvias.

Si estadios en el sur de Chile, como el Germán Becker en Temuco o el Nelson Oyarzún en Chillán, ya habían sufridos los efectos del viento y el agua, ahora también lo padece La Portada en La Serena.

Este lunes, se viralizaron imágenes del recinto deportivo en la capital de la Región de Coquimbo, donde se apreciaba la cancha y la pista atlética con una poza de agua que recorría todo el largo del complejo.

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Una vez finalicen las lluvias, habrá que chequear el estado del césped para saber si es posible jugar al fútbol, ya que esta semana regresa la Liga de Primera.

Sin embargo, el tiempo jugará a favor de la cancha del Estadio La Portada, ya que este fin de semana el cuadro “papayero” no jugará de local. Los dirigidos por Felipe Gutiérrez se verán las caras con la Universidad Católica en el Claro Arena el sábado 25 de julio a las 20:00 horas.

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