Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio consumado y frustrado de carabineros en Temuco

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Carlos Cancino Tapia, imputado por el Ministerio Público como autor de múltiples delitos graves contra el orden público y la vida.

Al sujeto se le acusa de ser el autor de los siguientes delitos consumados: homicidio de carabinero en acto de servicio y disparos injustificados.

Asimismo, la fiscalía le imputa cargos en calidad de frustrado por: Homicidio de carabinero en acto de servicio (frustrado) y homicidio simple (frustrado).

Tras considerar que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía y ordenó su ingreso a un centro penitenciario.

Además, se fijó un plazo de investigación de 45 días, el cual comenzó a regir de manera retroactiva a contar del pasado 2 de julio.