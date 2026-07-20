Conmoción en el fútbol: muere Kevin Keegan, leyenda de Inglaterra y doble ganador del Balón de Oro

El exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan, doble ganador del Balón de Oro en 1978 y 1979, falleció este lunes a los 75 años a causa de un cáncer, según anunció su familia a través de un sentido comunicado.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Kevin Keegan a los 75 años. Kevin luchaba contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimos momentos", escribieron desde su entorno. El otrora delantero anunció hace apenas siete semanas que sufría la enfermedad en etapa cuatro.

“Ganador en dos ocasiones del Balón de Oro, Kevin fue un esposo, padre y abuelo muy querido. La familia desea agradecer al increíble equipo médico de Kevin todo su apoyo. Atraviesan un momento sumamente difícil y solicitan espacio y privacidad”, agregaron.

Quién era Kevin Keegan

Doble ganador del Balón de Oro en 1978 y 1979, Keegan fue una de las máximas figuras del fútbol inglés de las décadas de 1970 y 1980. Brilló como jugador y, posteriormente, también desarrolló una exitosa carrera como entrenador.

Inició su carrera profesional en el Scunthorpe United, pero alcanzó el reconocimiento mundial tras fichar por el Liverpool en 1971. Bajo la dirección de Bill Shankly, se transformó en uno de los mejores delanteros de la época, formando una recordada dupla ofensiva junto a John Toshack.

Durante sus seis temporadas en Anfield conquistó tres ligas inglesas, dos Copas de la UEFA, una FA Cup y la Copa de Europa de 1977. Ese mismo año fichó por el Hamburgo de Alemania, donde ganó la Bundesliga de 1979 y alcanzó el punto más alto de su carrera individual al conquistar dos Balones de Oro consecutivos, en 1978 y 1979.

Posteriormente, regresó a Inglaterra para jugar en el Southampton y terminó su carrera en el Newcastle, al que ayudó a ascender a la máxima categoría antes de retirarse en 1984.

Con la selección inglesa disputó 63 partidos, marcó 21 goles y fue capitán en numerosas ocasiones. Sin embargo, su participación en los grandes torneos no fue la esperada, especialmente en el Mundial de España 1982, al que llegó lesionado y en el que apenas pudo disputar algunos minutos. Aquella fue su única participación en una Copa del Mundo.

Como entrenador, su nombre quedó especialmente vinculado al Newcastle. Tomó al club en 1992, lo llevó desde la segunda división hasta la Premier League y construyó uno de los equipos más ofensivos y atractivos del fútbol inglés. En la temporada 1995-96 estuvo cerca de conquistar el título, pero acabó siendo superado por el Manchester United. También dirigió a Fulham, Manchester City y a la selección inglesa entre 1999 y 2000.