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“Basta hue... cómo tan engrupida”: youtuber se harta de Latife Soto tras fallidas predicciones del Mundial 2026

“Si es una falsa vidente, obvio va a ser una predicción falsa”, lanzó el creador de contenidos.

Sebastián Escares

“Basta hue... cómo tan engrupida”: youtuber se harta de Latife Soto tras fallidas predicciones del Mundial 2026

El pasado domingo, la fiebre mundialera se dio por finalizada, luego de que España se coronara campeón del mundo tras derrotar por 1-0 a la Selección Argentina.

Tras la victoria de los europeos, el youtuber chileno Analisheet aprovechó el cierre del Mundial 2026 para realizar una serie de descargos contra la tarotista Latife Soto, luego de que la “Brujita” no acertara el campeón del certamen.

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Cabe recordar que, en primera instancia, Soto aseguró que Portugal sería el combinado campeón del mundial. Sin embargo, la selección comandada por Cristiano Ronaldo fue eliminada por España en octavos de final.

Luego, en un segundo intento por acertar al campeón, la tarotista dijo que Argentina se llevaría la ansiada Copa del Mundo. No obstante, volvió a fallar y España se terminó quedando con el certamen.

Fue por ello, que el creador de contenidos, a través de sus redes sociales, lanzó: “Acaba de terminal la final del Mundial y estos eventos son tremendos para desenmascarar chantas espirituales y falsos videntes”.

“Nuestra reina Latife Soto, que como buena reina de la caca se equivocó de nuevo, ya que dijo que ganaba Argentina”, continuó Analisheet.

En esa misma línea, el youtuber señaló que “en todo caso no es para nadie una sorpresa que se equivoque esta mina. Si es una falsa vidente, obvio, va a ser una predicción falsa. Lo que llama la atención es que dijo que hay entidades que protegen a los jugadores. Basta hue... cómo tan engrupida”, cerró.

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