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“Funcionó”: viralizan la “maldición” que le impidió ganar a Argentina la final del Mundial 2026 ante España

Antes del partido, una popular estrella de la lucha libre lanzó una advertencia a un hincha de la albiceleste. Lo que pasó después no tardó en volverse viral.

Javier Méndez

“Funcionó”: viralizan la “maldición” que le impidió ganar a Argentina la final del Mundial 2026 ante España

Tras la victoria de España en la final del Mundial 2026, se ha comenzado a viralizar un curioso registro.

Para los crédulos, se trataría de la prueba de una “maldición” que impidió que Argentina se llevara nuevamente la copa a casa.

En un cómico registro previo al encuentro en el MetLife Stadium, un fanático de la lucha libre le preguntó a Danhausen, uno de los rostros más populares de la WWE actual, a qué selección iba a maldecir en el último partido del torneo.

Medio en broma, medio en serio, y al ver a un fanático del balompié con la camiseta albiceleste en el Fanatics Fest en Nueva York, el personaje tuvo una respuesta directa: Argentina.

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Dentro del kayfabe de la lucha libre profesional, este peculiar representante, conocido por su estética inspirada en el terror clásico y la comedia, tiene la supuesta capacidad de maldecir a sus rivales.

En la ficción del ring, nunca es un buen augurio cuando el deportista apunta con sus dedos a alguien y lanza su característico “You are cursed” (Estás maldito).

“Danhausen lo volvió a hacer”, escribió el protagonista en X al enterarse del resultado. “Funcionó” y “Danhausen es demasiado poderoso”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.

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