“Funcionó”: viralizan la “maldición” que le impidió ganar a Argentina la final del Mundial 2026 ante España
Antes del partido, una popular estrella de la lucha libre lanzó una advertencia a un hincha de la albiceleste. Lo que pasó después no tardó en volverse viral.
Tras la victoria de España en la final del Mundial 2026, se ha comenzado a viralizar un curioso registro.
Para los crédulos, se trataría de la prueba de una “maldición” que impidió que Argentina se llevara nuevamente la copa a casa.
En un cómico registro previo al encuentro en el MetLife Stadium, un fanático de la lucha libre le preguntó a Danhausen, uno de los rostros más populares de la WWE actual, a qué selección iba a maldecir en el último partido del torneo.
Medio en broma, medio en serio, y al ver a un fanático del balompié con la camiseta albiceleste en el Fanatics Fest en Nueva York, el personaje tuvo una respuesta directa: Argentina.
Revisa también:
Dentro del kayfabe de la lucha libre profesional, este peculiar representante, conocido por su estética inspirada en el terror clásico y la comedia, tiene la supuesta capacidad de maldecir a sus rivales.
En la ficción del ring, nunca es un buen augurio cuando el deportista apunta con sus dedos a alguien y lanza su característico “You are cursed” (Estás maldito).
“Danhausen lo volvió a hacer”, escribió el protagonista en X al enterarse del resultado. “Funcionó” y “Danhausen es demasiado poderoso”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.