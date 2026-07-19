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Rodri Hernández se queda con el premio al mejor jugador del Mundial 2026: España también gana otros dos galardones individuales

El volante del Manchester City obtuvo la principal distinción invididual del certamen.

Carlos Madariaga

Rodri Hernández se queda con el premio al mejor jugador del Mundial 2026: España también gana otros dos galardones individuales

Rodri Hernández se queda con el premio al mejor jugador del Mundial 2026: España también gana otros dos galardones individuales / MANDEL NGAN

Con el triunfo en el alargue, España no solo celebró el segundo Mundial de su historia, sino también festejó en diversas categorías individuales.

Así como Kylian Mbappé se quedó con la Bota de Oro al máximo goleador, los hispanos obtuvieron todas las otras distinciones.

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Por una parte, Pau Cubarsí obtuvo el cetro al Mejor Jugador Joven de la Copa del Mundo, mientras que Unai Simón ganó el Guante de Oro al mejor arquero, considerando que solo recibió un gol en ocho partidos.

A todo ello se suma también la condecoración para Rodrigo Hernández, que se quedó con el trofeo al Mejor Jugador del Mundial 2026.

El jugador del Manchester City completa una trayectoria más que impecable, considerando que en 2024 ganó el Balón de Oro de FIFA, agregándole ahora el premio en una Copa del Mundo.

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