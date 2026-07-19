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Pangal Andrade se suma a la búsqueda de jóvenes desaparecidas en el Cajón del Maipo

El exchico reality se ofreció para recorrer sectores del Cajón del Maipo, donde se concentran las diligencias para encontrar a Martina y Magdalena.

Cristóbal Álvarez

Pangal Andrade se suma a la búsqueda de jóvenes desaparecidas en el Cajón del Maipo

Pangal Andrade se sumará a las labores destinadas a encontrar a Martina, de 21 años, y Magdalena, de 31, quienes permanecen desaparecidas desde la madrugada del jueves tras dirigirse hacia el Cajón del Maipo.

Concretamente, la participación del deportista fue confirmada por Betzabé, hermana de Martina, quien explicó que recorrerá sectores cordilleranos para buscar nuevos antecedentes.

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De acuerdo con el relato de la familia, ambas jóvenes habían llegado hasta una discoteca de Peñalolén, pero no alcanzaron a ingresar. Posteriormente, habrían decidido trasladarse al Cajón del Maipo junto a Manuel, un hombre de 33 años de quien tampoco se tiene información.

La PDI mantiene diligencias por una denuncia de presunta desgracia, mientras los familiares recorren distintos sectores y recopilan registros de cámaras de seguridad.

Sin embargo, las labores se han visto dificultadas por el sistema frontal, el cierre de caminos y la acumulación de nieve en varios puntos del Cajón del Maipo.

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