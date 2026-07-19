España es el nuevo campeón del mundo | Getty Images

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha llegado a su fin con una definición de infarto en Norteamérica.

Con un agónico gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga, la Selección de España derrotó 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium, consagrándose campeona del mundo por segunda vez en su historia y modificando el selecto orden de la gloria del fútbol global.

Dieciséis años después de aquella mítica noche en Johannesburgo 2010, la “Furia Roja” liderada por figuras emergentes como Lamine Yamal vuelve a tocar el cielo.

Esta victoria no solo corta el bicampeonato al que aspiraba la ‘albicelestea de Lionel Messi, sino que provoca un movimiento clave en la tabla histórica de campeones.

Con este segundo título, España abandona el último escalón de los ganadores (donde permanecía junto a Inglaterra) e ingresa formalmente al grupo de selecciones con múltiples estrellas.

Ahora comparte el quinto puesto histórico de la competición junto a potencias de la talla de Francia y Uruguay, todos con dos trofeos en sus vitrinas.

Palmarés de los Mundiales de fútbol

Brasil con 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Italia con 4 (1934, 1938, 1982, 2006) Alemania con 4 (1954, 1974, 1990, 2014) Argentina con 3 (1978, 1986, 2022) Francia con 2 (1998, 2018) España con 2 (2010, 2026) Uruguay con 2 (1930, 1950) Inglaterra con 1 (1966)

Palmarés por confederación

UEFA tiene 13 Conmebol tiene 10