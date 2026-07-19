10 años después, Messi no puede superar su “maldición” en el MetLife Stadium / Agencia Getty

Lionel Messi hizo historia este domingo al disputar su tercera final de un Mundial, pero se quedó sin el premio de haber obtenido su segunda Copa del Mundo.

Al margen de ello, el MetLife Stadium de Nueva York parece ser ya un “estadio maldito” para el astro trasandino.

Eso más allá de que en 2012 deslumbró al “planeta fútbol” en una de sus primeras grandes apariciones con la “Albiceleste”, pues en ese recinto se despachó con un triplete para la victoria sobre Brasil en duelo amistoso.

En el MetLife Stadium, eso sí, Lionel Messi sufrió, cuatro años más tarde, una de sus tardes más dolorosas al perder un penal en la definición de la Copa América Centenario 2016, donde Argentina cayó con Chile y, tras ello, anunció su retiro de la selección trasandina.

Meses después, la “Pulga” se arrepintió y regresó para ser campeón del Mundo en 2022, pero ahora, de vuelta a Nueva York, volvió a sufrir una caída con Argentina.