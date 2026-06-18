Una fuerte polémica sacude a los medios argentinos luego de que la actriz y conductora Florencia Peña difundiera al aire una falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo de El Show del Verano por Luzu TV, cuando la comunicadora aseguró que el padre del astro argentino había fallecido. Sin embargo, minutos después la producción debió rectificar la información al constatar que no existía ninguna confirmación oficial.

"Florencia Peña"



Porque así fue el momento en el que dio la noticia de que falleció Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. https://t.co/OngkK8UYxj pic.twitter.com/9G86SEYBxj — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 18, 2026

La situación provocó un amplio rechazo en redes sociales y obligó a la familia Messi a emitir una aclaración. A través de un comunicado, se informó que Jorge Messi, de 68 años, se encuentra bajo tratamiento médico por una enfermedad y permanece en seguimiento clínico con un pronóstico favorable.

Además, solicitaron “responsabilidad y prudencia” frente a la difusión de antecedentes relacionados con su salud.

🇦🇷 | La familia Messi confirma que Jorge, padre de Lionel, está bajo tratamiento. pic.twitter.com/DRrsf3CbZW — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 18, 2026

En tanto, visiblemente afectada, Florencia Peña pidió disculpas públicas y explicó que recibió el dato a través del sistema interno de comunicación del programa. “Me dijeron por la cucaracha esa noticia y me pidieron que lo dijera. Yo estaba en shock”, señaló.

Entre lágrimas, agregó: “No estoy acostumbrada a que me pase esto. Si lastimé a alguien, pido mis disculpas”.

Flor Peña llora y pide disculpas por la imprudencia al aire sobre Jorge Messi pic.twitter.com/xw75bKdJ3U — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 18, 2026

La conductora también tuvo palabras para la familia del futbolista, especialmente para Celia Cuccittini, madre de Messi. “Primero pedirles disculpas. No fue nunca mi intención dañar a nadie”, expresó.

La controversia escaló luego de que Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, calificara el hecho como “un error inadmisible”. Posteriormente, la señal emitió un comunicado oficial lamentando lo ocurrido y anunciando la desvinculación de los responsables involucrados, además de informar que Peña dará un paso al costado de la plataforma.