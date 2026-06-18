VIDEOS. Conductora tuvo que renunciar: programa argentino informa la muerte del padre de Messi y todo resultó ser falso
La familia del capitán argentino debió salir a aclarar su estado de salud y el canal Luzu TV anunció sanciones tras el incidente.
Una fuerte polémica sacude a los medios argentinos luego de que la actriz y conductora Florencia Peña difundiera al aire una falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.
El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo de El Show del Verano por Luzu TV, cuando la comunicadora aseguró que el padre del astro argentino había fallecido. Sin embargo, minutos después la producción debió rectificar la información al constatar que no existía ninguna confirmación oficial.
La situación provocó un amplio rechazo en redes sociales y obligó a la familia Messi a emitir una aclaración. A través de un comunicado, se informó que Jorge Messi, de 68 años, se encuentra bajo tratamiento médico por una enfermedad y permanece en seguimiento clínico con un pronóstico favorable.
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Además, solicitaron “responsabilidad y prudencia” frente a la difusión de antecedentes relacionados con su salud.
En tanto, visiblemente afectada, Florencia Peña pidió disculpas públicas y explicó que recibió el dato a través del sistema interno de comunicación del programa. “Me dijeron por la cucaracha esa noticia y me pidieron que lo dijera. Yo estaba en shock”, señaló.
Entre lágrimas, agregó: “No estoy acostumbrada a que me pase esto. Si lastimé a alguien, pido mis disculpas”.
La conductora también tuvo palabras para la familia del futbolista, especialmente para Celia Cuccittini, madre de Messi. “Primero pedirles disculpas. No fue nunca mi intención dañar a nadie”, expresó.
La controversia escaló luego de que Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, calificara el hecho como “un error inadmisible”. Posteriormente, la señal emitió un comunicado oficial lamentando lo ocurrido y anunciando la desvinculación de los responsables involucrados, además de informar que Peña dará un paso al costado de la plataforma.
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