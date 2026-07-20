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VIDEOS. Desborde del Río Elqui obliga a evacuar sectores de Coquimbo y La Serena: Ruta 5 Norte cortada, aluviones y un hospital inundado

Senapred activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) debido a la emergencia.

Mario Vergara

Desborde del Río Elqui obliga a evacuar sectores de Coquimbo y La Serena: Ruta 5 Norte cortada, aluviones y un hospital inundado

Los graves efectos del sistema frontal que azota al país han obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas en el norte. Durante la noche de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una serie de alertas y llamados urgentes de evacuación en distintos puntos críticos de la región de Coquimbo.

El organismo debió activar el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares con el objetivo de reforzar los procesos de evacuación, debido al inminente riesgo que presentan los caudales descontrolados y el desplazamiento de tierra.

Zonas evacuadas en La Serena y Coquimbo

En la comuna de La Serena, las medidas adoptadas por Senapred incluyeron la evacuación inmediata del sector Alfalfares, a raíz del desborde del río Elqui y la activación de diversas quebradas. Asimismo, se ordenó abandonar la parte alta del sector Pueblo Islón por un aluvión en curso, además de evacuar el sector Arrayán Costero por la activación de quebradas aledañas.

La emergencia también impactó fuertemente a la comuna de Coquimbo. En dicha zona, la entidad solicitó evacuar rápidamente los sectores de Cruz de Caña y Quebrada de Martínez, activando la mensajería SAE como apoyo logístico frente a la activación de los canales naturales de agua.

El temporal también provocógraves daños en el Hospital de La Serena, donde ingresó agua recinto asistencial y el desprendimiento de parte del techo.

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Prevención ante ríos y esteros

Sumado a las órdenes de evacuación, Senapred hizo un enfático llamado a la población a evitar acercarse al estero Tongoy, ubicado en la comuna de Coquimbo, tras emitir una alerta de crecida.

Esta advertencia se extendió como una recomendación preventiva generalizada para no transitar ni acercarse a las riberas de ríos, quebradas y esteros ubicados en las provincias de Elqui y Limarí, frente al latente riesgo de nuevas crecidas producto de las precipitaciones que continúan afectando la zona.

Finalmente, el servicio reiteró el llamado a la comunidad a mantener la calma durante la emergencia, seguir estrictamente las instrucciones de los equipos de rescate y mantenerse informados de la evolución del sistema frontal única y exclusivamente a través de los canales oficiales.

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