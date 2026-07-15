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“¡Que cosa más ridicula!”: José Antonio Neme lanza feroz descargo contra chilenos por odiar a Argentina en el Mundial y desata reacciones

“Yo no sé por qué hay una ‘argentinofobia’”, se quejó el periodista de Mucho Gusto.

Javier Méndez

“¡Que cosa más ridicula!”: José Antonio Neme lanza feroz descargo contra chilenos por odiar a Argentina en el Mundial y desata reacciones

José Antonio Neme no se guardó nada y, en la previa a los partidos más decisivos del Mundial 2026, lanzó un descargo en pantalla. El martes por la mañana, el periodista de Mucho Gusto afirmó: “Yo creo que Argentina gana el Mundial”.

Luego desarrolló: “Yo no sé por qué hay una ‘argentinofobia’... como que todo el mundo (dice) ‘no, que pierdan’. Qué son picados, juegan bien, son competitivos, es un país entretenido, tiene buena oferta teatral, artística, se come maravilloso, cuando uno va te tratan súper bien, son buenos para todo”.

“En el fondo se ha discutido cómo ha sido el accionar del árbitro, del VAR, de Infantino y compañía en el proceso”, replicó su compañera de labores, Marianne Schmidt.

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El clip del momento fue difundido en las redes sociales y desde el país vecino lo catalogaron como un “chileno chad”, vale decir, un modismo del internet que se utiliza para describir a un hombre seguro de sí mismo, admirable, valiente.

“El otro día (escuchaba): ‘Entre Argentina y Suiza, que gane Suiza’. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los suizos, con los egipcios o con Cabo Verde? ¡Qué cosa más ridícula!”, planteó.

“Que ganen los argentinos: me caen bien, son divertidos, con pachorra. Además, se han bancado a cuanto ladrón les ha pasado por encima en la política. Ese país merece que lo distingan”, cruzó.

En X aparecieron cientos de reacciones. “Chileno crack, a la altura de Arturo Vidal. Pasen sus redes sociales, vamos a seguir a ese buen vecino”, valoró una voz. “Cuando sos chileno, pero no tenés complejo de inferioridad”, añadió otra.

“Este tipo es feliz. Se le nota. No necesita tirar su odio en ninguna parte. Rescata lo bueno de nosotros y celebra eso (...) voy a seguir su ejemplo”, afirmó un tercero .

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