Alcaldesa de La Serena exige decretar “Zona de Catástrofe” y acusa inacción de Senapred tras desborde del río Elqui

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, entregó un alarmante y crítico diagnóstico de la situación que afecta a la comuna producto del violento sistema frontal que ha provocado el desborde del río Elqui. En una entrevista en vivo con el canal de noticias 24 Horas, efectuada desde su puesto de mando en el estadio La Portada, la jefa comunal endureció el tono contra las autoridades de nivel regional y nacional, acusando una grave ineficacia y falta de respuesta por parte del Gobierno y del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

A juicio de la edil, la situación sobrepasó con creces los límites de una emergencia: “estamos viviendo una situación no de emergencia, estamos en una situación de catástrofe”. En ese escenario, lamentó que la presencia de ministros de Estado en la zona no haya traído soluciones concretas para las personas afectadas.

Abandono de Senapred y críticas a las visitas ministeriales

La principal crítica de la alcaldesa apuntó a la burocracia estatal y la falta de empatía logística. Norambuena explicó que el municipio se preparó durante meses y que el temporal estaba proyectado, por lo que levantaron a tiempo los “informes Alfa” correspondientes a Senapred para solicitar la disposición de maquinaria pesada. Sin embargo, la ayuda gubernamental nunca llegó a destino.

“Lamentamos profundamente que hoy día Senapred no está dando el recibido la ayuda correspondiente a través de los informes que hemos levantado, no nos ha llegado la maquinaria para poder ir a ayudar a las personas”, fustigó la alcaldesa, detallando que como municipio ya agotaron sus herramientas tras entregar 4.500 sacos de arena y 800 rollos de nylon.

La indignación de la alcaldesa apuntó directamente a las autoridades políticas del Ejecutivo que visitaron la región de Coquimbo sin aportar soluciones:

“Cuando uno le pide a las autoridades regionales y nacionales que vengan con los recursos, es para que nosotros operemos. Lo que no necesitamos es que las autoridades se vengan a pasear. Efectivamente, aquí vinieron ministros. ¿Ustedes creen que recibimos algún llamado que necesitan, en dónde le tenemos la maquinaria, cómo vamos con los equipos?”.

Norambuena aclaró que su reclamo “no es un tema político, no es un tema del gobierno A o el gobierno B. Aquí son vidas, acá son personas”.

Inundaciones de alcantarillado, heridos y bomberos atrapados

El dramático balance entregado por la jefa edilicia da cuenta de que La Serena se encuentra convertida en una “isla” debido al corte total de la ruta 41 y la ruta 5. El desborde del río Elqui, propiciado por la activación de más de 200 quebradas en un sistema geográfico de terrazas, ha inundado el radio urbano. Entre las consecuencias más graves, la alcaldesa reportó 11 personas desaparecidas registradas y 80 familias que permanecen aisladas.

La crisis sanitaria también es extrema. La alcaldesa detalló que hay más de 250 viviendas anegadas bajo una alarmante condición: “no con agua, con agua, con caca. Esa es la realidad. Personas que hoy día lo han perdido todo”. A esto se suma que el histórico hospital de La Serena se encuentra absolutamente inundado y que la red de consultorios (CESFAM) colapsó, quedando únicamente operativos dos centros asistenciales (el SAR de Safauser y el de Silva Henríquez).

Hacia el final de la entrevista, la alcaldesa describió un escenario de extremo peligro en el sector de Linoal (ruta 41), donde cuatro personas permanecían atrapadas arriba de un techo sin que bomberos pudiera rescatarlas, debido a que el propio carro de bombas quedó atrapado, obligando a los voluntarios a declarar señal de “Mayday” ante el riesgo inminente de caer al río.

Ante el colapso de los equipos de primera respuesta, Norambuena insistió en su demanda al Gobierno para que decrete formalmente la Zona de Catástrofe de manera urgente, con el fin de “que venga alguien técnico y tome el mando de la región, que dé instrucciones concretas y que los municipios nos habiliten con los recursos para que rápidamente podamos accionar”.