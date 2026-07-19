25 de mayo de 2026/SANTIAGO El ministro del Interior, Claudio Alvarado, presidió la sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) junto a diversos ministros y ministras del gabinete, para coordinar acciones para el próximo invierno. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

En medio de las crecientes solicitudes de autoridades locales para decretar estado de catástrofe tras el sistema frontal, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el Gobierno considera que, por ahora, cuenta con las herramientas suficientes para enfrentar la emergencia y que una eventual declaración será evaluada una vez que exista un catastro completo de los daños.

Las declaraciones del secretario de Estado se producen luego de que autoridades comunales, como el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, acusaran falta de apoyo del nivel central y solicitaran activar el estado de catástrofe para acelerar la llegada de recursos destinados a la reconstrucción.

VIDEO. Alcalde de Coquimbo acusa abandono del Gobierno y exige decretar zona de catástrofe por lluvias: “La situación es muy crítica” https://t.co/JoU1cF8Atu — Radio ADN (@adnradiochile) July 20, 2026

Consultado por estos requerimientos tras una reunión en Senapred, el ministro Alvarado respondió que “hoy día los instrumentos que el Gobierno está utilizando permiten atender esta fase de la emergencia” y recalcó que las medidas preventivas adoptadas antes del temporal permitieron movilizar recursos y medios para enfrentar la contingencia.

El secretario de Estado explicó que durante este lunes se recopilarán antecedentes detallados sobre las afectaciones en cada comuna para determinar el alcance real de los daños.

“Cuando tengamos la afectación real en las regiones y en cada comuna vamos a evaluar el pasar a una segunda fase, que es la recuperación. Y si esa segunda fase requiere facilitar la inversión para recuperar las zonas afectadas, indudablemente que valoraremos un estado de catástrofe por condiciones climáticas”, afirmó.

El titular del Interior también defendió el despliegue del Ejecutivo, señalando que todas las solicitudes canalizadas a través de los comités regionales de gestión del riesgo han sido respondidas.

Claudio Alvarado / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO Ampliar

Además, indicó que se reforzó el uso de medios aéreos para evacuar personas y abastecer a localidades aisladas, mientras continúan las labores para restablecer caminos y servicios básicos.

Respecto a los cortes de electricidad, aseguró que el Gobierno fiscalizará a las empresas para garantizar las compensaciones establecidas por ley y exigir la reposición del suministro en el menor tiempo posible.