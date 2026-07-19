Cadem: Carabineros lidera aprobación por manejo del sistema frontal y mayoría cree que Chile no está preparado

18 de julio de 2026 / LA SERENA La quebrada de Islón se activó producto de las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal que afecta a la zona, por lo que autoridades llaman a extremar las precauciones y evitar transitar por sectores de riesgo. FOTO: IGNACIO RAMIREZ / AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

La más reciente encuesta Plaza Pública Cadem, difundida este domingo 19 de julio, mostró una evaluación ciudadana sobre el impacto del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país, revelando una alta aprobación al trabajo de Carabineros durante la emergencia, pero también una percepción mayoritaria de que Chile sigue sin estar preparado para enfrentar este tipo de eventos.

Según el sondeo, la policía obtuvo un 77% de aprobación, posicionándose como la institución mejor evaluada en el manejo de la emergencia. Le siguen las municipalidades (70%), las Fuerzas Armadas (66%), Senapred (61%) y los medios de comunicación (55%).

Respecto a la preparación del país frente al temporal, el 61% de los encuestados considera que Chile está “poco o nada preparado” para enfrentar este tipo de fenómenos, un punto menos que en la medición anterior. En contraste, el 69% afirmó que tanto ellos como sus familias sí estaban preparados, aunque esa cifra cayó siete puntos porcentuales.

La encuesta también reflejó los efectos directos del sistema frontal en la población. Cinco de cada diez personas aseguraron haber sufrido inundaciones de calles o espacios públicos cercanos a sus hogares, mientras que tres de cada diez reportaron cortes en el suministro eléctrico durante los últimos días.

En materia política, Cadem reveló que el 84% de los consultados supo que el Senado aprobó el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Presidente José Antonio Kast. Sin embargo, la evaluación del paquete de medidas aparece dividida: 42% dijo estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 52% manifestó su rechazo.