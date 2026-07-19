;

Ernesto Belloni expone oscura teoría tras revelación de “charchazo” a Paty Cofré: disparó con todo a Chilevisión

“Fue una maldad muy grande”, dijo el intérprete de Che Copete al recordar el episodio en que lo acusaron de golpear a la “académica de la lengua”.

Javier Méndez

Ernesto Belloni expone oscura teoría tras revelación de “charchazo” a Paty Cofré: disparó con todo a Chilevisión

En mayo de este año en La Divina Comida se reveló un supuesto episodio de violencia. Según relató la comediante Paty Maldonado, Ernesto Belloni la habría golpeado en medio de un sketch.

“Viene y me manda un chachazo aquí en la cara en plena función”, recordó la “académica de la lengua”. “Yo lo miro y le dije: ¿qué te pasó? Me pegaste. Yo no te voy a devolver el golpe, Ernesto, porque jamás voy a poder competir con un hombre y no sé qué te pasó ¿Por qué lo hiciste?“, contó.

Poco después, el hombre detrás de Che Copete rompió el silencio. Con una mano en el corazón y un ímpetu insospechado, dijo: “¡Juro por mi vida que jamás he golpeado a una mujer! ¡Esto fue un invento!”. Y hasta “Pichulotote” salió al baile para decir que ambos se querían mucho y que él nunca vio conflictos.

Ahora, Belloni volvió a referirse al tema y lanzó una teoría.

Revisa también:

ADN

En diálogo con Página 7, el protagonista de Cartagena Vice señaló: “Fue un daño muy grande, muy grande que no sé cómo, por qué”.

Yo insisto en que hubo gente detrás que organizó esto. Le reclamé al Kike, reclamé al Mega para que hicieran algo, porque esto tienen que aclararlo”, explicó.

“En unas conversaciones que tiene uno de los productores del programa, que habló con ella, cuando yo ya empecé a presionar al Mega, ella reconoce que fue presionada para decir algunas cosas que no quería decir”, siguió el artista.

“Pero esa información se la dieron a Alfonso López, que es el periodista que habló con ella, y bueno, ahí esperamos que se aclare. Vamos a ver. Pero fue una maldad muy grande”, se quejó.

Al cierre aclaró un punto clave: no está interesado en tomar acciones legales, pese a que en junio estaba evaluando una medida de este tipo contra quienes resultaran responsables.

Ella tiene ochenta y tantos años. Una querella por injurias y calumnias le puede significar, puede ser medio perjudicial para su salud”, planteó en referencia a la querida ‘Súper Chuchá’.

ADN

CAPTURA

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad