Ernesto Belloni expone oscura teoría tras revelación de “charchazo” a Paty Cofré: disparó con todo a Chilevisión

En mayo de este año en La Divina Comida se reveló un supuesto episodio de violencia. Según relató la comediante Paty Maldonado, Ernesto Belloni la habría golpeado en medio de un sketch.

“Viene y me manda un chachazo aquí en la cara en plena función”, recordó la “académica de la lengua”. “Yo lo miro y le dije: ¿qué te pasó? Me pegaste. Yo no te voy a devolver el golpe, Ernesto, porque jamás voy a poder competir con un hombre y no sé qué te pasó ¿Por qué lo hiciste?“, contó.

Poco después, el hombre detrás de Che Copete rompió el silencio. Con una mano en el corazón y un ímpetu insospechado, dijo: “¡Juro por mi vida que jamás he golpeado a una mujer! ¡Esto fue un invento!”. Y hasta “Pichulotote” salió al baile para decir que ambos se querían mucho y que él nunca vio conflictos.

Ahora, Belloni volvió a referirse al tema y lanzó una teoría.

En diálogo con Página 7, el protagonista de Cartagena Vice señaló: “Fue un daño muy grande, muy grande que no sé cómo, por qué”.

“Yo insisto en que hubo gente detrás que organizó esto. Le reclamé al Kike, reclamé al Mega para que hicieran algo, porque esto tienen que aclararlo”, explicó.

“En unas conversaciones que tiene uno de los productores del programa, que habló con ella, cuando yo ya empecé a presionar al Mega, ella reconoce que fue presionada para decir algunas cosas que no quería decir”, siguió el artista.

“Pero esa información se la dieron a Alfonso López, que es el periodista que habló con ella, y bueno, ahí esperamos que se aclare. Vamos a ver. Pero fue una maldad muy grande”, se quejó.

Al cierre aclaró un punto clave: no está interesado en tomar acciones legales, pese a que en junio estaba evaluando una medida de este tipo contra quienes resultaran responsables.

“Ella tiene ochenta y tantos años. Una querella por injurias y calumnias le puede significar, puede ser medio perjudicial para su salud”, planteó en referencia a la querida ‘Súper Chuchá’.