Kike Morandé se pone serio y lanza mensaje en Detrás del Muro por las lluvias en Chile: “Si es necesario interrumpir...”

La noche del viernes, Mega emitió un nuevo capítulo del programa de humor Detrás del Muro, tras varias horas donde las transmisiones del canal se habían centrado exclusivamente en la lluvia que afecta a varias regiones de Chile.

Eso sí, al momento de comenzar el espacio nocturno, el animador Kike Morandé tomó un minuto para referirse a la emergencia meteorológica que, según el balance oficial, ha dejado cuatro fallecidos y más de 500 damnificados.

“Estamos en un estudio con mucho ánimo, sabiendo que estamos haciendo un capítulo muy especial. Hemos tenido una tarde lluviosa y se vienen horas difíciles para muchos hogares en este país. Demasiada agua nos está cayendo”, partió el comunicador.

“Por eso queremos hacer este programa con mucho cariño y dedicárselo a todas las personas que necesitan de un ratito de distracción”, siguió.

“En todo caso. El departamento de prensa va a estar muy conectado con nosotros. Los equipos están desplegados por todo el país y, si es necesario interrumpir, que nos interrumpan. Así lo haremos e interrumpiremos nuestro programa para dar la información del momento”, explicó.

“Como siempre, nuestra misión es llevar alegría y un rato de distracción a la casa con lo que sabemos hacer, que es reírnos”, sostuvo Morandé antes de enviar a una pausa comercial y volver con las rutinas habituales del elencto.