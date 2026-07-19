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VIDEO. Alcalde de Coquimbo acusa abandono del Gobierno y exige decretar zona de catástrofe por lluvias: “La situación es muy crítica”

“Nos ha tocado enfrentar esta emergencia bastante solos”, expresó el jefe comunal en conversación con Radio ADN.

Nelson Quiroz

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, lanzó duras críticas al manejo de la emergencia por parte del Gobierno tras el intenso sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo, asegurando que los municipios han tenido que responder con recursos limitados frente a una situación que calificó como “crítica”.

En conversación con Radio ADN, el jefe comunal afirmó que la emergencia continúa activa en distintos sectores de la comuna, especialmente por la activación de quebradas que han obligado a realizar evacuaciones y operativos de rescate.

“Es una situación muy crítica. Nos han tocado duras jornadas. Las imágenes que han circulado se han multiplicado en todos los territorios”, señaló Manouchehri, quien explicó que la comuna enfrenta afectaciones tanto en el borde costero como en sectores rurales.

ADN

17 de julio de 2026 / COQUIMBO Debido al sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, un velero y una barcaza terminaron varados en Playa Grande de La Herradura, en la comuna de Coquimbo, producto del fuerte oleaje y las adversas condiciones meteorológicas. FOTO: IGNACIO RAMÍREZ / AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

El alcalde detalló que una de las mayores preocupaciones está en las zonas cercanas a quebradas, donde cerca de dos mil familias se encuentran expuestas al riesgo. Además, relató dificultades para ingresar a algunos sectores producto del corte de rutas.

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Según explicó, en el sector de Tambillo una crecida destruyó parte de la ruta D-43, impidiendo el acceso de equipos de emergencia. Ante esa situación, aseguró que debieron recurrir a coordinaciones con el Ejército para poder realizar rescates.

“Nos ha tocado enfrentar esta emergencia bastante solos. Si no fuera por las coordinaciones que tenemos con Carabineros y el GOPE, habría sido prácticamente imposible efectuar parte de estos rescates”, afirmó.

“Falta de respeto”

Manouchehri también cuestionó los primeros balances entregados por organismos nacionales y criticó la falta de reconocimiento de la magnitud del daño. “Leo ayer el informe que entrega Senapred y habla de 25 viviendas afectadas. Eso creo que es una falta de respeto para los alcaldes y alcaldesas que están enfrentando con magnitud lo que ha significado esta catástrofe”, sostuvo.

El jefe comunal insistió en su solicitud para que el Gobierno decrete zona de catástrofe y active el 2% constitucional de emergencia, argumentando que los recursos regionales serían insuficientes para enfrentar la reconstrucción.

Estamos hablando de recursos para poder apalear lo que nos va a tocar enfrentar. Cuando se vaya la lluvia, la emergencia seguirá, porque habrá que levantar una región completamente afectada”, advirtió.

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