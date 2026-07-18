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VIDEO. Se fue de la U para jugar en México, pero ocurrió lo peor en su debut: duró solo dos minutos en cancha

El paraguayo Lucas Romero sufrió una grave lesión en su primer partido oficial con FC Juárez en el fútbol mexicano.

Daniel Ramírez

Se fue de la U para jugar en México, pero ocurrió lo peor en su debut: duró solo dos minutos en cancha

Se fue de la U para jugar en México, pero ocurrió lo peor en su debut: duró solo dos minutos en cancha / Jam Media

Lucas Romero, volante que estuvo en Universidad de Chile durante el primer semestre, sufrió una grave lesión anoche en su debut oficial con FC Juárez, equipo donde fichó hace unas semanas tras rescindir su contrato con la U.

En el duelo contra Puebla, por la fecha 1 del Torneo Apertura del fútbol mexicano, el mediocampista paraguayo arrancó como titular en su escuadra, pero se lesionó cuando el partido recién había comenzado.

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Al minuto 2, Romero fue a disputar un balón aéreo y, al caer, se dañó la rodilla izquierda. Después de recibir atención médica, el exfutbolista azul tuvo que ser reemplazado por otro compañero, firmando así un debut para el olvido en México.

Tras caer 1-0 ante Puebla, el entrenador de FC Juárez, Pedro Caixinha, señaló en conferencia de prensa que Lucas Romero sufrió una lesión de ligamento cruzado, por lo cual estará un largo tiempo fuera de las canchas.

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