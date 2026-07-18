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Emiten alarma meteorológica para toda la Región de Coquimbo por intensas lluvias

La Dirección Meteorológica de Chile pronostica al menos 150 milímetros de precipitaciones acumuladas hasta el martes 21 de julio y advierte un alto potencial de riesgo para las personas y daños materiales.

Verónica Villalobos

Emiten alarma meteorológica para toda la Región de Coquimbo por intensas lluvias

Santiago

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica para toda la Región de Coquimbo debido a las intensas precipitaciones pronosticadas para los próximos días, en el contexto del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país.

Según el organismo, se esperan al menos 150 milímetros de lluvia acumulada entre este sábado 18 y el martes 21 de julio, por lo que la alarma permanecerá vigente durante todo ese período.

La DMC explicó que este tipo de alertas se emiten cuando se prevén fenómenos meteorológicos de alta severidad, con un elevado potencial de generar riesgos para la vida de las personas y daños materiales.

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En cuanto al pronóstico, para este sábado 18 se estiman precipitaciones de entre 40 y 50 milímetros; para el domingo 19, entre 45 y 55 milímetros; el lunes 20, entre 40 y 50 milímetros; y el martes 21, entre 35 y 45 milímetros.

Esta corresponde a la segunda alarma meteorológica vigente en la región, ya que continúa activa otra para el sector comprendido entre la costa y la precordillera de la provincia de Huasco, donde se proyectan acumulados de entre 80 y 120 milímetros entre el sábado 18 y la mañana del lunes 20 de julio.

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