“Cuando chico nunca tuve posibilidad de tener un álbum; mi esposa me regaló el del Mundial 2026 y esa misma noche se me ocurrió llenar el auto”

El Mundial 2026 ha dejado diversas historias dentro y fuera de la cancha. Mientras el torneo se prepara para su gran final del próximo 19 de julio entre España y Argentina, en Chile también ha despertado una particular pasión entre los hinchas.

Una de las tradiciones que acompañan cada Copa del Mundo es completar el álbum oficial del certamen. Sin embargo, Ariel Osses llevó esa afición un paso más allá y llamó la atención en redes sociales al cubrir por completo su vehículo con láminas del álbum.

“Cuando era chico, nunca tuve la posibilidad de tener un álbum porque mi familia no tenía los recursos. Mis amigos sí tenían, intercambiaban láminas y yo nunca pude. Siempre me quedó ese bichito. De hecho, creo que este es el primer álbum que tengo y me lo regaló mi esposa. Esa misma noche se me ocurrió llenar el auto con láminas”, comentó en conversación con ADN.cl.

—¿Qué le dijo su esposa cuando le contó la idea?

—Que era una locura (ríe), porque este auto lo había comprado hace apenas una semana. Cuando le dije que quería hacerlo, me respondió: “¿Pero cómo, si recién lo compraste?”. Después lo entendió y siempre me ha apañado.

—Su auto apareció en diversos medios internacionales. ¿Se imaginó el revuelo que iba a provocar?

—Jamás. Fue una locura, porque he salido en medios de China, Arabia Saudita, Estados Unidos e Inglaterra. Nunca pensé que iba a aparecer allá. Quizás imaginé que tendría repercusión en medios nacionales, pero nunca en el extranjero. Incluso me invitaron a llevar el auto a algunos lugares.

—¿A cuáles?

—A México, Argentina y Brasil. Es difícil que se concrete porque no me dan los tiempos, pero sería bueno. De todas maneras, quiero darle prioridad a Chile y recorrer el país con este auto.

—Ya ha viajado por distintas ciudades. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente?

—La gente le puso “El Fifa-Móvil”, porque antes me decían “Elfi” e hicieron ese juego de palabras. Ha sido una locura recorrer las calles y autopistas. La gente me toca la bocina, muchas veces me he tenido que detener porque quieren sacarse fotos o pegar una lámina.

—¿Cuántas láminas tiene el auto?

—Te diría que más de 10 mil. Al menos conté esa cantidad y después ya perdí la cuenta (ríe).

—Con las lluvias de los últimos días, ¿cómo ha sido el mantenimiento del auto y de las láminas?

—Ha requerido muchísimo cuidado. Yo creo que cuido más el auto que a mí mismo (ríe). Me acuerdo de que en Chillán había mucha humedad y se estropearon algunas láminas. Ahora tengo el auto guardado, tapado con nylon y bajo techo para que no se dañen.

—¿Qué hará con el auto cuando termine el Mundial?

—La verdad es que todavía no tengo nada planeado. No sé qué voy a hacer. Hay gente que me dice que lo plotee, otros que conserve las láminas. No lo sé todavía. Quizás le pongamos láminas de otro álbum, quién sabe. Ese será un problema para el Ariel del futuro.