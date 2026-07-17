La millonaria cifra que se llevará el árbitro chileno con más participación en el Mundial 2026

Este sábado, Juan Lara Luco, árbitro chileno, termina su destacada etapa en el Mundial 2026, participando como SBAVAR en el partido entre Inglaterra y Francia, por el tercer y cuarto puesto.

Con esta asignación, el juez nacional completará 11 participaciones en partidos de la Copa del Mundo, que además de ser una vitrina importante para su carrera, es una buena noticia para su bolsillo.

El réferi estuvo en la cabina del videoarbitraje en seis encuentros de la fase de grupos. Por cada partido, se embolsó 3.000 dólares, es decir, cerca de 2 millones 800 mil pesos.

También prestó sus servicios en cinco duelo de la fase eliminatoria, donde por cada participación, era compensado con 5 mil dólares. 25 mil de la divisa norteamericana en total.

Además, solo por ser convocado para participar en el Mundial, se llevó un bono de 25.000 dólares. Es decir, en total, acumuló 68 mil dólares, lo que es equivalente a 63 millones de pesos.