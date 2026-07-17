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Fabrizio Romano se mete en la operación entre Vozinha y Colo Colo: revela importante avance en la negociación

El periodista de mayor prestigio en el mercado de fichajes internacional entregó nueva información sobre las conversaciones entre el arquero y el “Cacique”.

Javier Catalán

Getty Images

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El efecto Vozinha y las negociaciones que tiene Colo Colo para ficharlo acaban de superar las barreras chilenas y ya es noticia a nivel mundial.

El arquero de Cabo Verde, que es la gran revelación de la Copa del Mundo 2026, está en conversaciones con el “Cacique” para un eventual arribo a Macul, tal como lo confirmamos en ADN Deportes.

Sin embargo, durante horas de este viernes, Fabrizio Romano, periodista italiano con el mayor prestigio internacional a la hora de hablar del mercado de fichajes, reveló nuevos detalles de la operación.

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El comunicador aseguró que el representante de Vozinha envió una contraoferta a Blanco y Negro, la cual ya está siendo analizada por el “Popular”, que sigue con buenos ojos la situación del jugador libre.

Además, Romano señala que Colo Colo decidiría pronto si avanzar por el caboverdiano o por Santiago Mele, de Monterrey. Mientras espera una respuesta desde Chile, el africano de 40 años también tiene propuestas de otros clubes de Sudamérica.

Por el momento, los albos siguen con intensos trabajos en Colombia bajo las órdenes de Fernando Ortiz, quien, según información de ADN Deportes, no está interesado en sumar a Vozinha al plantel.

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